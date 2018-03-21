Экс-"битла" Ринго Старра посвятили в рыцари

Британский музыкант Ринго Старр был посвящен в рыцари Британской империи. Торжественную церемонию провел принц Уильям.

Барабанщика знаменитой на весь мир "ливерпульской четверки" посвятили в рыцари в Букингемском дворце. «На самом деле, это значит очень много. Это означает признание вещей, которые мы сделали. Мне действительно очень приятно», – заявил Старр. Он в шутку добавил, что уже придумал, что делать с рыцарской медалью - музыкант будет надевать ее на завтрак. Церемония прошла в присутствии его супруги Барбары Бах.

Титул рыцаря Ринго Старр получил за достижения в музыкальной деятельности и за благотворительность, пишет BBC. Экс-участник The Beatles также является кавалером ордена Британской империи, который он получил вместе с остальными членами группы в 1965 году.

Напомним, 21 год назад в рыцари был посвящен еще один участник The Beatles – Пол Маккартни.