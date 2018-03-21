EpigenCare - Это та самая платформа, которая связывает своих потребителей лучшими продуктами, для того чтобы лучше ухаживать за своей кожей.

Платформа обещает, постоянно обновлять и рассказывать о новых способах по уходу за кожей, чтобы помочь миллионам людей, которые в этом заинтересованны.

Сразу же расскажем Вам о самой платформе и их целях, преимуществах.

Мы спроектировали индивидуальный анализ геномной эпилогии для измерения значений метилирования ДНК запатентованной категории генов, которые отвечают за главные и основные функции нашей кожи. Наш семейный набор неинвазивно собирает ДНК из кожи, а не как не из слюны, коия подобающим образом отображает конфигурации и свойства кожи опосля взаимодействия с находящейся вокруг средой.

EpigenCare числовой биотехнологической компанией, коия базирована на эпигенетике, направленной на научно обоснованные решения для ухода за кожей.

EpigenCare отчуждает персонализированные эти о том, как верно ухаживать за кожей через собственный эпигенетический анализ образчиков ДНК клиентов. Спасибо методикам секвенирования следующего поколения компании будет в состоянии воистину предопределять динамические свойства кожи клиента для мудрого ухода из-за шкурой. EpigenCare технологически поддерживается EpiGentek, известной исследовательской компанией, направленной на эпигенетику. Компания пологается на то, будто сервисы и продукты EpigenCare приведут к творению наиболее здоровой и прелестной кожи.



EpigenCare владеет разряд приятных превосходств, которые понравятся любому клиенту:

Еще кампания мерит комбинацию главных и основных черт: обветшание, упругость, недостаток и починка ДНК.

Заказчик получит неинвазивный комплект для сбора ДНК и отправляет с образцы в нашу лабораторию.

Целенаправленной последовательности следующего поколения, из-за которой должно отчет о разборе.

Основной целью считается данных функциональных ингредиентов и их эпигенетическое деяние на тестируемые указатели кожи.

Bounty кампания:

Даты проведения Bounty: 3 марта 2018 – март 2018

Количество токенов: 100,000,000 EPIC

Bounty pool: 1 BTC

Цена токена: 1 EPIC = 0,40 USD

Распределение Bounty Pool:

Twitter : 15% (0,15 BTC)

Facebook: 15% (0,15 BTC)

YouTube/Blog: 15% (0,15 BTC)

BitcoinTalk: 40% (0,4 BTC)

Перевод 10% (0,10 BTC) - временно заморожена

Miscellaneous кампания: 5% - (0,05 BTC) - для сборов + могут

быть перемещены в другие категории для регулированиясправедливости.

Правила и рекомендации:

Участники с отрицательным уровнем доверия, то есть которые используют много учетных записей или же чужие работы, спам, множественные подписи для одних и тех же пользователей, будут заблокированыв кампании.

Менеджер Bounty, meepospammer, имеет право вносить малентькие изменения в Bounty, если будет необходимостью для обеспечения более справедливости и трудоспособности.

Поддержка по кампании Bounty юудет осуществляться в самой группе Telegram.

Публикйте в Bounty Threadсвои недельные отчеты. Всегда отвечайте новым постом.

Не следует цитировать свой недавний отчет.

Отчеты, которые буду отправлены поздно, не будут считаться.

Отчеты, которые буду отправлены поздно, не будут считаться. Если вы вступите в кампанию bounty за два дня до конца недели, вы будете приняты на следующей неделе. Таким образом, представление отчета за текущую неделю не даст вам ставок.

Повторяющиеся постыне приемлемы.

Все участники обязаны будут присоединиться к группе Telegram.

Оплата будет осуществляться через bL4nkcode.

Теперь немножко о создателях этой платформы.

Уильям Ли.

Генеральный директор, директор, соучредитель.

Уильям Ли на сегодняшний день считается генеральным директором и членом правления EpigenCare Inc. с момента его сотворения в апреле 2017 года.

Adam Weiwei Li, MD, Ph.D. - директор, соучредитель.

В настоящее время д-р Адам Ли считается CSO и членом правления EpigenCare Inc. с момента его сотворения в апреле 2017 года.

Jessica Li - Финансовый директор, соучредитель.

Джессика Ли в настоящее время является финансовым директором и членом правления EpigenCare Inc. Имеет огромный опыт работы в сфере бухгалтерского учета, финансов.

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