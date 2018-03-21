EpigenCare - Это та самая платформа, которая связывает своих потребителей лучшими продуктами, для того чтобы лучше ухаживать за своей кожей.

Платформа обещает, постоянно обновлять и рассказывать о новых способах по уходу за кожей, чтобы помочь миллионам людей, которые в этом заинтересованны.
Сразу же расскажем Вам о самой платформе и их целях, преимуществах.
Мы спроектировали индивидуальный анализ геномной эпилогии для измерения значений метилирования ДНК запатентованной категории генов, которые отвечают за главные и основные функции нашей кожи. Наш семейный набор неинвазивно собирает ДНК из кожи, а не как не из слюны, коия подобающим образом отображает конфигурации и свойства кожи опосля взаимодействия с находящейся вокруг средой.
EpigenCare числовой биотехнологической компанией, коия базирована на эпигенетике, направленной на научно обоснованные решения для ухода за кожей.
EpigenCare отчуждает персонализированные эти о том, как верно ухаживать за кожей через собственный эпигенетический анализ образчиков ДНК клиентов. Спасибо методикам секвенирования следующего поколения компании будет в состоянии воистину предопределять динамические свойства кожи клиента для мудрого ухода из-за шкурой. EpigenCare технологически поддерживается EpiGentek, известной исследовательской компанией, направленной на эпигенетику. Компания пологается на то, будто сервисы и продукты EpigenCare приведут к творению наиболее здоровой и прелестной кожи.
EpigenCare владеет разряд приятных превосходств, которые понравятся любому клиенту:
- Еще кампания мерит комбинацию главных и основных черт: обветшание, упругость, недостаток и починка ДНК.
- Заказчик получит неинвазивный комплект для сбора ДНК и отправляет с образцы в нашу лабораторию.
- Целенаправленной последовательности следующего поколения, из-за которой должно отчет о разборе.
Основной целью считается данных функциональных ингредиентов и их эпигенетическое деяние на тестируемые указатели кожи.
Bounty кампания:
Даты проведения Bounty: 3 марта 2018 – март 2018
Количество токенов: 100,000,000 EPIC
Bounty pool: 1 BTC
Цена токена: 1 EPIC = 0,40 USD
Распределение Bounty Pool:
Twitter : 15% (0,15 BTC)
Facebook: 15% (0,15 BTC)
YouTube/Blog: 15% (0,15 BTC)
BitcoinTalk: 40% (0,4 BTC)
Перевод 10% (0,10 BTC) - временно заморожена
Miscellaneous кампания: 5% - (0,05 BTC) - для сборов + могут
быть перемещены в другие категории для регулированиясправедливости.
Правила и рекомендации:
- Участники с отрицательным уровнем доверия, то есть которые используют много учетных записей или же чужие работы, спам, множественные подписи для одних и тех же пользователей, будут заблокированыв кампании.
- Менеджер Bounty, meepospammer, имеет право вносить малентькие изменения в Bounty, если будет необходимостью для обеспечения более справедливости и трудоспособности.
- Поддержка по кампании Bounty юудет осуществляться в самой группе Telegram.
- Публикйте в Bounty Threadсвои недельные отчеты. Всегда отвечайте новым постом.
- Не следует цитировать свой недавний отчет.
Отчеты, которые буду отправлены поздно, не будут считаться.
- Если вы вступите в кампанию bounty за два дня до конца недели, вы будете приняты на следующей неделе. Таким образом, представление отчета за текущую неделю не даст вам ставок.
- Повторяющиеся постыне приемлемы.
- Все участники обязаны будут присоединиться к группе Telegram.
- Оплата будет осуществляться через bL4nkcode.
Теперь немножко о создателях этой платформы.
Уильям Ли.
Генеральный директор, директор, соучредитель.
Уильям Ли на сегодняшний день считается генеральным директором и членом правления EpigenCare Inc. с момента его сотворения в апреле 2017 года.
Adam Weiwei Li, MD, Ph.D. - директор, соучредитель.
В настоящее время д-р Адам Ли считается CSO и членом правления EpigenCare Inc. с момента его сотворения в апреле 2017 года.
Jessica Li - Финансовый директор, соучредитель.
Джессика Ли в настоящее время является финансовым директором и членом правления EpigenCare Inc. Имеет огромный опыт работы в сфере бухгалтерского учета, финансов.
Ознакомиться с проектом вы можете на официальном сайте:
- Веб-сайт: https://www.epigencare.com/ico
- Технический документ: https://www.epigencare.com/docs/epigencare_whitepaper.pdf
Социальные сети проекта:
- Ann Thread: https://www.linkedin.com/company/DigitizeCoin/?originalSubdomain=au
- FAQ: https://www.epigencare.com/ico/#pg-1033-16
- Twitter: https://www.facebook.com/DigitizeCoinICO
- Facebook: https://www.facebook.com/epigencare
- Medium: https://medium.com/@epigencare
- LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/epigencare
- Reddit:https://www.reddit.com/r/epigencare
- Telegram: https://t.me/epigencare
- ВТТ автора:https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1395905