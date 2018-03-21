Европарламент проголосует по поправкам к закону о поставках газа в ЕС

Комитет Европарламента по промышленности, энергетике и исследованиям планирует проголосовать по предложенным Еврокомиссией поправкам к газовой директиве ЕС. Об этом свидетельствуют материалы ЕП.

ЕК в ноябре минувшего года предложила поправки в Газовую директиву. Они направлены на то, чтобы конкретные нормы энергетического законодательства ЕС применялись ко всем газопроводам, в том числе идущим из третьих стран.

К этим нормам относятся «недискриминационное установление тарифов» на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать «голубое топливо», а также разделение деятельности по продаже и транспортировке. На данный момент они не распространяются на морские участки газопроводов.

Таким образом, новые правила затронут не только «Северный поток», но и будущий «Северный поток-2». Поправки должны быть согласованы Советом ЕС и Европарламентом.