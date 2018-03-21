Фанаты делают новый ремейк оригинальной Half-Life

Группа энтузиастов во главе с русским разработчиком модов SilverTM занимается переизданием культовой Half-Life на современном движке Unreal Engine 4. Проект получил название Project Lambda. Это могло бы быть отличной новостью для всех фанатов серии и очередным поводом перепройти любимую игру, но, как оказалось, в планы разработчиков не входит создание полномасштабного ремейка.В отличие от авторов Black Mesa — одного из самых амбициозных проектов по выпуску ремейка Half-Life — разработчики Project Lambda не ставят перед собой цели полностью воссоздать культовый шутер на новом движке. Пока что они намерены выпустить лишь первую главу, дав возможность фанатам Гордона Фримена проехаться на знакомом вагончике поезда и пройтись по почти что родным коридорам с новой графикой. Не исключено, что в перспективе эта затея всё же перерастёт в полноценный ремейк.О сроках выхода первой главы Project Lambda разработчики не сообщают. На данный момент они поделились лишь коротким тизером игрового процесса и несколькими скриншотами.