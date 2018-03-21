Федерация футбола Кот-д'Ивуара потеряла вызванного в сборную Яя Туре

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Федерация футбола Кот-д'Ивуара сообщила, что не располагает информацией о местоположении полузащитника Яя Туре, который был вызван на тренировочный сбор команды в преддверии товарищеских матчей, сообщает АФП.

Хавбек "Манчестер Сити", который объявил о возвращении в сборную в декабре прошлого года, получил вызов в национальную команду на сбор, который проходит во Франции.

"Технические сотрудники не получили информации о том, где находится Яя Туре", - говорится в заявлении федерации.

Ивуарийцы не сумевшие отобраться на чемпионат мира в России, сыграют во Франции контрольные матчи с командами Того (24 марта) и Молдавии (27-го).