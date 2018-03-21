ФИФА: стадион к ЧМ-2018 в Самаре будет сдан в конце апреля, но работы много

САМАРА, 21 мар - РИА Новости. Стадион "Самара Арена", который примет матчи чемпионата мира по футболу-2018, будет сдан в конце апреля, сообщил в среду журналистам директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

"Работы проводятся с большим напряжением, и мы думаем, что никаких причин нет для того, чтобы не завершить эти работы вовремя. Говоря о завершении работ по ... стадиону, мы говорим о дате сдачи стадиона в эксплуатацию в конце апреля", - сказал Смит.

Он добавил, что внимание ФИФА сосредоточено "на стадионе больше всего". "Как вы знаете, в течение всего процесса подготовки мы говорили о задержках и опозданиях в графике. Несмотря на тот прогресс, который мы наблюдаем, тем не менее, все же значительное отставание наблюдается, и предстоит еще огромный объем работ", - добавил Смит.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. На стадионе в Самаре запланировано проведение шести матчей чемпионата мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля текущего года. Это встречи группового этапа Коста-Рика - Сербия, Дания - Австралия, Уругвай - Россия, Сенегал - Колумбия, также на нем пройдут один матч 1/8 финала и один четвертьфинал.