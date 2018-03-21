«Филиал ада»: жители ОРДО жалуются на беспредел на блокпостах боевиков

Мужчина, проживающий на подконтрольной Украине части Донецкой области в соцсети разместил пост, в котором пожаловался на работу КПП боевиков на линии разграничения.

Так, пользователь пишет:

«Поехал в Горловку к родителям. Украинскую таможню прошел за 15 мин. На дыровской 5 часов стоял. Горловка практически умерла. Побывал в филиале ада, все хуже, чем представлял».

При этом жители ОРДО в своих комментариях также отмечают наглое отношение боевиков к людям, пересекающим блокпосты:

«Ехали с Гнутово (Украина) в Донецк. На ДНРовском блокпосту зашел солдат и начал буквально допрос: „Куда ездили и зачем…“ Было видно, что он наслаждается смятением людей. „Ну что, вам пенсию в евро платят или в долярах?“… Дальше все ехали подавленные. Дамочка плакала…»

«На Александровском посту такая фигня… Много на себя берут…»

«От резервации орков чего ожидали?»

«Людей превратили в бесправный и безмолвный скот, униженный и деморализованный полностью. «Хорошо» живется в «республике»…

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