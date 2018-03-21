Гадалка - 422 выпуск - Помню только я (20.03.2018)

Добавлено: 21 мар 2018 в 17:00 ,

Гадалка 422 серия Помню только я последний выпуск 20 марта. Медиум видит, что удача отвернулась от бизнесмена Николая из-за того, что он забывает своего покойного отца. Отец Николая знал семейный секрет удачи и передал его сыну, но Николай забыл его. И это результат чьей-то ворожбы. Когда настигают неведомые болезни, а врачи только разводят руками, и кажется, что жизнь разваливается на куски, в таких ситуациях люди чаще всего обращаются к помощи гадалок. Их трое. Они совершенно разные и обладают разным даром. Объединяет их то, что они точно знают ответы на все самые сокровенные вопросы.



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