Германский фонд Маршалла попал в список нежелательных организаций РФ

Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны американскую некоммерческую организацию Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов. Минюст России в связи с этим внес организацию в соответствующий список, сообщает пресс-служба министерства.

Заместитель генерального прокурора, который выносил решение (его имени не указано), действовал согласно закону «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Что именно нарушил фонд, не сообщается.

Германский фонд Маршалла — американский аналитический центр, созданный в США в 1972 году.

Фонд стал 14-й организацией в перечне нежелательных на территории РФ.