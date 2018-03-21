Гурам Аджоев: Дзюба хочет в сборную, думаю, в "Арсенале" он вышел на новый уровень

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев в интервью РИА Новости рассказал о трансферной политике клуба, адаптации новичков, желании Артема Дзюбы попасть в сборную на домашний чемпионат мира, а также посетовал на сложности с календарем и заявил о необходимости реформировать Кубок России.

- Гурам Захарович, после возобновления чемпионата России "Арсенал" не сбавляет оборотов, в трех матчах набрал семь очков из девяти возможных, до зоны еврокубков - рукой подать. Задачу на сезон в этом плане не подкорректировали?

- Перед сезоном мы для себя обозначили задачу – попадание в десятку. Но при этом договорились, что наше главное направление – стремиться выигрывать в каждом матче. После зимнего перерыва мы уже и на выезде одержали победу, выиграли у пермского "Амкара", в трех играх набрали семь очков из девяти возможных. На данный момент мы удовлетворены таким темпом.

- Но ведь говорится, что аппетит приходит во время еды…

- Все правильно. Но можно замахнуться на что-то большое, что-то сказать, пообещать, а потом столкнуться с трудностями при реализации плана. Имея определенные стратегические задачи, мы тем не менее двигаемся от игры к игре.

Нет разницы - играть с первой командой чемпионата или последней

- До конца чемпионата "Арсеналу" осталось провести семь матчей. Соперники разные. Тут и "Динамо", и "Уфа", и "Анжи". Но вместе с тем и лидеры турнира - "Зенит", ЦСКА, "Локомотив". С кем "Арсеналу" играть сложнее – с условными "борцами за выживание" или с фаворитами, которые не будут стремиться показывать закрытый футбол?

- Когда заканчивается чемпионат, все хотят увидеть себя повыше в турнирной таблице. Поэтому в каждом матче все выходят и предлагают борьбу. Как, собственно, и мы. Тем более и в домашних матчах, и на выезде мы сейчас демонстрируем неплохую игру. Плюс во второй половине сезона нас уже воспринимают по-другому, не так, как в первой, для многих мы уже стали раздражителями, на нас иначе настраиваются. Мы же стремимся в каждой игре зарабатывать очки.

Да, есть такие команды, как "Зенит", с которыми мы уже играли и побеждали, и, конечно, хотели бы во втором круге такой результат повторить. Но тут – как получится. Если говорить в целом, отвечая на ваш вопрос, то можно сформулировать следующим образом: при подготовке к матчам мы, безусловно, учитываем кто у нас соперник, но прежде всего отталкиваемся от своей игры. Для нас нет большой разницы, первой команда идет в чемпионате или последней, тем более на этом этапе очень опасны и те клубы, которые находятся внизу турнирной таблицы. Ведь они очень хотят остаться в премьер-лиге. Нам нужно просто показывать хороший футбол и стремиться в каждой игре выглядеть здорово.

- В прошлом сезоне "Арсенал" до самого финиша боролся за выживание, а сейчас вполне может оказаться в пятерке. Как лично для себя объясняете такую трансформацию? Вряд ли тут можно говорить об удачном стечении обстоятельств.

- Есть команда профессионалов, которая выполняет поставленную задачу. Удачей не хочу это называть, потому что результату всегда предшествует кропотливая работа. Это касается абсолютно всех сфер деятельности футбольного клуба. Давайте для примера возьмем трансферную политику. Сейчас селекционная служба работает фактически в круглосуточном режиме. Мы следим, отсматриваем, сами оцениваем игроков и только после тщательного и всестороннего анализа принимаем решение. Все понимают, что если мы ставим более серьезные турнирные задачи, то и подбор игроков должен быть соответствующий. Остальные службы клуба сосредоточены на том, чтобы футболисты, которые приходят к нам, получали удовольствие: от игры, от инфраструктуры, от атмосферы в клубе, от отношения к ним со стороны болельщиков. Все это в совокупности и дает плоды. Думаю, мы к этому идем, работаем в этом направлении.

Дзюба горит мечтой выступать за сборную России

- В условиях существующего лимита на легионеров мы часто слышим высказывания, что, дескать, за российских игроков клубам приходится переплачивать, что они не стоят таких денег. При этом "Арсенал" в зимнее трансферное окно пополнили взятые в аренду Артем Дзюба, Иван Новосельцев, вы взяли молодого перспективного вратаря Игоря Обухова. И все – с российским паспортом. В чем секрет такой удачной селекции? Кого благодарить?

- Всю команду, весь клуб, начиная от президента и заканчивая администратором (смеется). Мы очень внимательны и разборчивы в этом вопросе. Обязательно лично общаемся с потенциальным новичком. Знаете, можно быть хорошим футболистом, но не подойти нам по человеческим качествам. Такое тоже может быть. Мы дорожим той позитивной атмосферой, которая есть сегодня в команде, в клубе. Поэтому сначала надо с футболистом поговорить, понять, хочет ли он играть в "Арсенале", какие у него взгляды, знает ли он историю клуба. Поверьте, это вовсе не мелочи.

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- Новички в команде уже адаптировались?

- Конечно. Я даже могу больше сказать: и Дзюба, и Новосельцев, и Обухов – как будто они с первых игр у нас в команде, как будто они уже были с нами, когда чемпионат только начинался. Сейчас они полностью оправдывают доверие и руководства клуба, и тренерского штаба. Это и по факту все видно: когда команда выигрывает, когда есть положительные оценки со стороны, очевидно, что мы находимся на правильном пути.

- Сейчас много разговоров о необходимости возвращения в сборную России Дзюбы. А что вы думаете на этот счет?

- Каждый солдат хочет стать генералом. А каждый футболист хочет играть в сборной. Тем более когда чемпионат мира проходит в нашей стране. Все стремятся попасть в сборную, и Дзюба – не исключение. Все остальное - это прерогатива руководства сборной России, которое следит за игроками, выносит оценки и принимает решение. То, что у Артема есть такое желание, что он горит этой мечтой, это очевидно.

- Он способен выйти на новый уровень именно в "Арсенале"?

- Я думаю, что он уже вышел. Он в нынешнем сезоне мало играл за "Зенит", практически не забивал. А у нас – три игры, три гола, две передачи. Артем показывает, что он игрок с большой буквы, что возвращается, что есть мотивация попасть в сборную и все всем доказать, а это очень многое значит. Тем более впереди домашний чемпионат мира, играть будут при своих зрителях.

- Получается, главное – просто верить в футболиста?

- Конечно, это очень важно. Он же это чувствует, он это знает. Его и тренер ценит, и мы его ценим, а самое главное – его уважают болельщики. Могу привести пример: футболки с 24-м номером сейчас очень хорошо продаются в Туле. Это очень многое значит.

- Владимир Габулов в зимнее трансферное окно принял решение уехать в Бельгию. Вы в целом этот трансфер оцениваете положительно или отрицательно? Для клуба в этом переходе больше минусов или плюсов?

- Я думаю, что нельзя так ставить вопрос. Футболистам нужно идти навстречу. Ему 34 года, он попросил: "Я хочу поиграть в Европе, если есть возможность, отпустите". Как можно отказать в такой ситуации? Зачем препятствовать? Мы пошли навстречу. Он многое сделал для "Арсенала", мы это помним и всегда будем ценить. Тем более он хороший вратарь, он это показывал и доказывал. Очень большое дело сделал, когда мы в премьер-лиге остались. Мы отпустили его, зеленую дорогу дали, поблагодарили. К сожалению, сами знаете, он там начал играть, но получил травму. Дай бог, чтобы в скором времени он избавился от всех болячек и вернулся в основной состав.

Кубок России надо реформировать

- "Арсенал" завершил выступление в нынешнем розыгрыше Кубка России уже на стадии 1/16 финала, проиграв "Тамбову". Вы изначально не рассматривали этот турнир как ключевой в сезоне?

- Мы, безусловно, рассматривали этот турнир как ключевой. Но, видимо, в чем-то не угадали. Мы хотели до финала дойти, но, очевидно, соперник хотел больше, поэтому так и получилось.

- Можно ли как-то поднять престиж национального кубка? Предположим, организаторам турнира договориться с УЕФА о том, что победитель Кубка России будет квалифицироваться в предварительную стадию Лиги чемпионов… Это спасет престиж данного соревнования?

- Это неплохая идея. Но мое мнение состоит в том, что в первую очередь надо еще раз хорошо подумать над форматом Кубка России. Возможно, делать в кубке две игры вместо одной. В советское время так играли, и все болельщики этого ждали – сначала дома, а потом в гостях. Кубок нужно ценить. Необходимо, чтобы все клубы выходили не вторыми или третьими составами, а основой, и доказывали, что это престижно.

- А что делать в этой ситуации с календарем? Это же еще как минимум один дополнительный игровой день.

- Думаю, это решаемый вопрос. Возьмите Лигу чемпионов, Лигу Европы, европейские чемпионаты. Клубы проводят по два матча в неделю, каждый третий день игра. Почему у нас не так? Поэтому возможности найти реально, главное, чтобы было желание и соответствующая воля. И обратите внимание, такой календарь будет постоянно держать команды в игровом тонусе.

- Учитывая выступление других клубов и в Кубке России, и в чемпионате страны, кого из соперников вы бы назвали открытием сезона?

- Честно говоря, я не вижу такого, чтобы кто-то действительно удивил.

Российскому футболу нужны видеоповторы

- Есть ощущение, что в нынешнем сезоне по сравнению с предыдущим уже не так много судейских скандалов. Действительно стало лучше?

- Считаю, что рано или поздно мы придем к введению видеоповторов. По сути, это происходит уже сейчас, и это станет большим плюсом. Поймите, после этого не будет никаких разговоров – плохо судят, хорошо… Введением видеоповторов мы исключаем из цепочки так называемый человеческий фактор. Во многих европейских странах уже используется подобная практика. А почему мы должны отставать? Я не думаю, что это такие большие деньги, которые нельзя найти. Мне хочется, чтобы мы, как в Европе, повернулись к прогрессу лицом. Это станет эффективной мерой.

- А чисто технически как это реализовать? Понятно, что на новой арене в Краснодаре, например, это возможно. А в Туле, где в следующем году стадиону уже 60 лет будет?

- Новый стадион – это большие финансы. Но даже на нашей арене, которой действительно скоро исполнится 60 лет, можно найти место, чтобы организовать комнату арбитру для видеопросмотра. Техническая возможность в Туле для организации этой системы есть.

- Есть ли в Туле условия - клубная инфраструктура, поддержка со стороны губернатора, интерес со стороны болельщиков - для существования там серьезного футбольного клуба с большими амбициями и задачами?

- Без поддержки руководства региона ничего не будет. И это во всех отношениях. У нас не частная команда. В первую очередь спасибо губернатору, Алексей Геннадьевич Дюмин помогает, он в курсе всего, что происходит в клубе. Чуть ли не по именам знает футболистов второй команды. Поэтому в будущее мы смотрим с оптимизмом. Руководители области хотят, чтобы мы поднимались наверх, не думали о выживании. Инфраструктура уже позволяет. Посмотрите, в каком хорошем состоянии поле в такое время. За ним следят, смотрят, люди любят свою работу. Футбол в городе и в области все искренне любят, и болельщики, и руководство – все хотят, чтобы у нас была команда, за которую не стыдно. Стремление подняться выше есть. А мы постараемся оправдать доверие, оказывая позитивное влияние на престиж и имидж региона.

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- Но для того, чтобы подняться выше, вероятно, нужен и другой бюджет. А динамика такова, что без частных инвестиций увеличить его проблематично.

- Все верно, без этого ничего не сделать. Но у нас есть руководители области, которые помогают. Есть спонсоры. Их также нужно поблагодарить за то внимание и поддержку, которую они оказывают тульскому "Арсеналу". Для нас это важно, и мы это очень ценим. Нам надо поступательно двигаться вперед и делать то, что мы задумали. От нас никто не отворачивается.

В футбол надо играть летом, а не зимой

- Не так давно президент РФПЛ Сергей Прядкин говорил, что лига ведет работу в сторону раскрытия бюджетов клубов. Как вы относитесь к такой инициативе?

- По большому счету бюджеты клубов и сейчас не являются секретом. Внутри футбольного сообщества все всё знают. Просто когда вслух это произносится, появляются вопросы, у кого-то это вызывает некоторое непонимание.

- Что думаете об актуальной сейчас теме календаря? Даты матчей ближайших туров только названы. И болельщики в этой ситуации не понимали, в какой конкретно день их любимая команда будет играть, и специалистам, очевидно, не до конца было ясно как, в каком цикле планировать подготовку.

- Понятно, что лучше бы все знать заранее, потому что нужно планировать свои действия и клубам, и болельщикам. Но не считаю, что разница в один день – это критично.

Я немного не понимаю другого: мне хочется, чтобы мы не зимой играли в футбол, а летом. А получается, что сейчас мы сыграли уже три матча в зимних условиях. Мне кажется, необходимо более четко планировать календарь. Допустим, начинать в конце марта, и делать так, чтобы первые игры проходили на юге. А у нас как получается – мы летом два месяца в футбол не играем, а зимой играем. У меня в команде из-за зимнего футбола четыре человека травмы получили. А когда начинаешь в конце марта, ты можешь догнать потом – в неделю две игры делать, в среду, например, и в воскресенье. И никаких проблем. Все это уже давно было придумано. Мне кажется это правильным. А футбол в зимних условиях это, мягко говоря, весьма специфическая история. Это дай бог, чтобы такие болельщики, как в Туле, были везде, которые приходят абсолютно на каждый матч. Да, в Санкт-Петербурге крышу закрыли и можно играть. Там трибуны тоже полные, но не у всех есть такие возможности.

- Напоследок ваши пожелания болельщикам как тульского, так и всего российского футбола на концовку чемпионата.

- Хочется, чтобы болельщики приходили на стадионы и получали удовольствие от игры, а их любимые команды оправдывали ожидания. Ведь когда это происходит, ты начинаешь обсуждать игру с друзьями, близкими, оказываешься вовлеченным в очень увлекательный процесс. И, конечно, в год чемпионата мира хочется пожелать успешного выступления сборной России.