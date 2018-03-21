Израиль признался в уничтожении сирийского ядерного реактора в 2007 году

Израильские власти рассекретили операцию по уничтожению ядерного реактора в Сирии в 2007 году. Как сообщается на сайте Армии обороны Израиля, разведка и подготовка к операции начались еще в конце 2004 года.

Сам удар по ядерному объекту в Аль-Кибаре, расположенному в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, был нанесен в ночь на 6 сентября.

В операции участвовали четыре истребителя F-16.

По данным израильских военных, ввод реактора в эксплуатацию планировался уже в конце 2007 года.

О том, что ядерный реактор в Сирии был разбомблен израильскими ВВС, ранее писали западные СМИ. В октябре 2007 года об этом, в частности, сообщала The New York Times.

По данным израильской армии, реактор представлял угрозу не только для Израиля, но и для всего Ближнего Востока.

Военные опубликовали видео нанесения удара.