Кадыров прокомментировал задержание Саркози

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что надеется на долгое пребывание задержанного экс-президента Франции Николя Саркози «на новом месте жительства».

Политик отметил, что хотя бывший глава государства задержан на 48 часов и следователи «ведут непрерывный допрос», неважно, сколько времени он проведет в полиции.

«Главное — есть сам факт перехода в новую стадию расследования о получении от Муаммара Каддафи 50 миллионов евро для проведения предвыборной кампании Саркози…

Трудно поверить, что на этот раз Николя Саркози задержится на новом „месте жительства“, но есть надежда, что когда-нибудь он там пропишется на долгие годы», — заявил Кадыров.

Глава Чечни вспомнил, как «усердствовал» Саркози, когда западные страны бомбили Ливию.

«С каким же восторгом он смотрел кадры расправы над вчерашним другом Муаммаром Каддафи и его семьей! Вот она — та самая западная демократия, разрушившая страны и уничтожающая народы», — заявил Кадыров, добавив, что «никто в мире не может предсказать, когда воцарится мир в Ливии».

Он подчеркнул, что страна переживает тяжелейший период в своей истории.

«Как у Саркози все просто получается! Взял деньги, а затем отплатил кровью дарителя и народа», — отметил глава Чечни.

Как ранее сообщала «Русская Весна», утром во вторник стало известно, что бывший президент Франции и экс-глава партии «Республиканцы» Николя Саркози задержан в пригороде Парижа — Нантере, в офисе службы по борьбе с коррупцией и налоговыми и финансовыми преступлениями (OCLCIFF). Сообщалось, что он дает показания в рамках расследования дела о возможном финансировании из Ливии его президентской кампании 2007 года.