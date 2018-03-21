Капеллан ВСУ заявил в СБУ на русскоязычную секретаршу полиции

Украинский военный капеллан Альберт Хомяк выразил свое недовольство относительно того, что в Управлении патрульной полиции Мариуполя к нему обращались на русском языке.

Он написал заявление в СБУ.

По данным местных СМИ, инцидент произошел после того, как капеллана в результате погони задержали сотрудники патрульной полиции. Причиной погони стало то, что на его автомобиле не был подсвечен задний номер.

15 марта капеллан приехал в местное Управление патрульной полиции, чтобы ознакомиться с видео камер, установленных на автомобилях полицейских. Но увезли мужчину оттуда уже на «скорой помощи».

Капеллан утверждает, что в управлении ему нахамили. Патрульные, по словам священнослужителя, стали угрожать ему и кричать. Затем его отвели в кабинет, где он поссорился с секретарем, потому что она разговаривала на русском языке.

«Девушка сказала, что не понимает украинского языка, не говорит на нем и он ей не нравится», — негодует капеллан.

Этот ответ и вся сложившаяся ситуация расстроили мужчину и ему стало плохо с сердцем. Он рассказал, что просил полицейских вызвать «скорую помощь» и подать воды, но его просьбы были проигнорированы.