Катя Родина шокирована поведением Оли Жариковой

Вчера утром, не успев приехать на поляну после выходного, меня начали обвинять в том, что я Ш и Б и провела ночь с Саймоном. Обвинения были не понятны и больше всего кричала Оля. Я не знаю, зачем она хотела меня спровоцировать, но у неё это получилось. Я собиралась в душ, а она с оскорблениями полезла ко мне и в итоге вылила на меня кефир, и мы подрались. Все закончилось тем, что мои вещи были испорчены, и был выдран клок волос.Я считаю, что девушка не должна драться и так грязно себя вести! Ощущение, что человеку было нечем заняться и хотелось обратить на себя внимание. Но зачем прибегать к физическому насилию? Аргументируя это ревностью к Саше Гобозову. Мы с Сашей дружим и это я всегда пыталась объяснить Оле. Но человек не слышит и видимо словесно решить проблему не способен. Очень жаль ее… Я извинилась со своей стороны по отношению к ней, хоть извиняться должна она. Это было мерзко и подло!Теперь будем думать как проучить человека. Она обещала больше не лезть в драки, только тем же вечером угрожала уже другой девочке, но это уже другая история... Мне обидно за волосы, это важный атрибут любой девочки. И Ольга это знала и целенаправленно схватила меня за волосы и начала их выдирать. Надеюсь она когда-нибудь осознаёт свою ошибку и ей искренне станет стыдно.