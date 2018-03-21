Кирилл Воробьев хочет влюбиться по-настоящему

Очередной понедельник - очередное ожидание. За время нахождения на проекте я так и не построил отношений, и меня это очень печалит. Хочется влюбиться по-настоящему, проявлять заботу и уделять внимание, хочется настоящих и искренних чувств. В отношении Вики, с которой я общался, не было таких эмоций. Да, нас захлестнула страсть и мимолётное влечение, мы уединились, но на следующий день я понял, что это было не правильным поступком. Мне стало очень стыдно за произошедшее, и в разговоре с Викой я постарался всё ей объяснить и попросил прощения. Сегодня же меня переполняет волнение, и поводом для него служит приход новых участников. Быть может именно сегодня я встречусь с той самой, от которой сердце забьётся в стократ быстрее, а голову одурманит пьянящее чувство любви.