Очередной понедельник - очередное ожидание. За время нахождения на проекте я так и не построил отношений, и меня это очень печалит. Хочется влюбиться по-настоящему, проявлять заботу и уделять внимание, хочется настоящих и искренних чувств. В отношении Вики, с которой я общался, не было таких эмоций. Да, нас захлестнула страсть и мимолётное влечение, мы уединились, но на следующий день я понял, что это было не правильным поступком. Мне стало очень стыдно за произошедшее, и в разговоре с Викой я постарался всё ей объяснить и попросил прощения. Сегодня же меня переполняет волнение, и поводом для него служит приход новых участников. Быть может именно сегодня я встречусь с той самой, от которой сердце забьётся в стократ быстрее, а голову одурманит пьянящее чувство любви.
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Новости » Шоу-бизнес » Кирилл Воробьев хочет влюбиться по-настоящему
Кирилл Воробьев хочет влюбиться по-настоящему
Добавлено: 21 мар 2018 в 13:16, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 21 мар 2018 в 13:16, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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