Комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в поведении Леонида Слуцкого, обвиненного в харассменте

Леонид Слуцкий

Комиссия Госдумы по этике, собравшаяся оценить поведение депутата Леонида Слуцкого, не нашла в его действиях никаких нарушений. Напомним, недавно сразу несколько журналисток обвинили политика в сексуальных домогательствах и подали официальную жалобу, предоставив аудиодоказательства неподобающего поведения Слуцкого. Грянул скандал, в обществе развернулась дискуссия на тему, в которую ввязалась даже официальный представитель МИД Мария Захарова (к ней Слуцкий тоже приставал), но сам депутат все отрицал и иронически комментировал происходящее.

Теперь же в защиту политика, которому приписывают роман с певицей Зарой, выступили и официальные лица — представители комиссии по этике:

Считаем, что комиссия не находит поведенческих нарушений у господина Слуцкого,

— заявил глава комиссии Отари Аршба.

Также в комиссии намекнули, что считают обвинения в адрес Слуцкого — политическим заказом:

Заявительницы озвучили претензии практически одновременно, в период выборов президента РФ, а также спустя значительное время после якобы имевших место "инцидентов". Сумма этих фактов свидетельствует об избирательности, целенаправленности, а также спланированном характере действий заявительниц,

— говорится в документе, выпущенном комиссией.

Аршба и его коллеги отметили, что экспертную оценку аудиозаписям они давать не вправе, и посоветовали журналисткам, обвиняющим Слуцкого, обратиться со своими жалобами в правоохранительные органы. Заявительницы — продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук, корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова и заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе — решение комиссии пока не прокомментировали.