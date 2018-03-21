Косачев заявил, что Россия жестко ответит на все санкции Запада

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что Москва на взаимной основе жестко ответит на все западные санкции.

Ранее в США не исключили возможности введения новых ограничений из-за скандального дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Косачев отметил, что в таком случае Россия ответит зеркально и на взаимной основе.

Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в британском Солсбери. Власти Великобритании нашли в произошедшем «русский след» и выслали послов РФ из страны. Несколько позже Россия предприняла зеркальные меры.