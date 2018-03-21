Космический корабль «Союз МС-08» вышел на орбиту и взял курс на МКС

В среду с космодрома «Байконур» был успешно произведен запуск ракеты-носителя «Союз ФГ», которая должна была вывести на орбиту транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-08».

Как со ссылкой на «Роскосмос» сообщают российские СМИ, на борту «Союза МС-08» находится космонавт «Роскосмоса» командир корабля Олег Артемьев и двое бортинженеров – астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.

К настоящему времени все этапы полета ракеты-носителя прошли в штатном режиме. Пилотируемый корабль, спустя восемь минут и 48 секунд после старта, отделился от третьей ступени и вышел на орбиту Земли.

Далее согласно, программе полета, «Союз МС-08» в течение двух суток будет сближаться с Международной космической станцией. Стыковка назначена на пятницу 23 марта и произойдет в 22.41 по московскому времени.