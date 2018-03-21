Кожин: Наблюдается рост спроса на российские военные корабли

Помощник президента по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин рассказал о масштабном спросе на российские малые корабли и ракетные катера.

Такие судна пользуются небывалым спросом практически у всех регионов. По словам Кожина, спрос растет в геометрической прогрессии. Задача Объединенной судостроительной корпорации материализовать его.

В основном к кораблям российского производства проявляют интерес страны Юго-Восточной Азии, в том числе Таиланд, Индонезия, Индия, Вьетнам и Китай. Переговоры ведутся также с Уругваем, Перу и Бразилией.