Крисси Тейген боится впасть в послеродовую депрессию

Показать меню
Актуально
В Канаде и США на выборах президента РФ проголосовали 14 тысяч человек - 08:07 В Канаде и США на выборах президента РФ проголосовали 14 тысяч человек "Хьюстон" победил "Миннесоту" в матче НБА, Харден набрал 34 очка - 08:08 На Украине найден мертвым летчик, подозреваемый в гибели «Боинга» над Донбассом - 08:14 На Украине найден мертвым летчик, подозреваемый в гибели «Боинга» над Донбассом Касаткина поднялась на 11-е место в рейтинге WTA и стала первой ракеткой РФ - 08:28 Касаткина поднялась на 11-е место в рейтинге WTA и стала первой ракеткой РФ Владимир Путин рекордно лидирует на выборах президента России - 08:35 Владимир Путин рекордно лидирует на выборах президента России Россия должна проявить жесткость для воспитания Великобритании - 08:49 Россия должна проявить жесткость для воспитания Великобритании Российский оппозиционер назвал две модели пожизненной узурпации власти Путиным - 09:08 Российский оппозиционер назвал две модели пожизненной узурпации власти Путиным После обработки 99% протоколов Путин набирает 76,67% - 09:15 После обработки 99% протоколов Путин набирает 76,67% Rootproject - приложение с двойной ориентацией - 09:17 Rootproject - приложение с двойной ориентацией ЛНР сообщила об отсутствии обстрелов со стороны ВСУ за сутки - 09:22 ЛНР сообщила об отсутствии обстрелов со стороны ВСУ за сутки Украинские неонацисты анонсировали марш против олигархов (ВИДЕО) - 09:36 Украинские неонацисты анонсировали марш против олигархов (ВИДЕО) В Украине 7 тысяч человек объявлены в розыск за неуплату алиментов - 09:49 В Украине 7 тысяч человек объявлены в розыск за неуплату алиментов В Амурской области прошло учение по противовоздушной обороне с расчетами ЗРК - 09:50 В Амурской области прошло учение по противовоздушной обороне с расчетами ЗРК «Бук» и ПЗРК «Игла» Сергей Кучеров выполнил самую главную цель проекта - 10:00 Сергей Кучеров выполнил самую главную цель проекта Путин набрал 90 процентов голосов избирателей в Севастополе - 10:23 Путин набрал 90 процентов голосов избирателей в Севастополе 6-летняя дочь Бейонсе и Джей-Зи приняла участие в аукционе и купила картину за - 10:28 6-летняя дочь Бейонсе и Джей-Зи приняла участие в аукционе и купила картину за 19 тысяч долларов «Путешественник во времени» рассказал, о шокирующем будущем криптовалюты в 4000 - 10:30 «Путешественник во времени» рассказал, о шокирующем будущем криптовалюты в 4000 году
» » Крисси Тейген боится впасть в послеродовую депрессию

Крисси Тейген боится впасть в послеродовую депрессию


Добавлено: 21 мар 2018 в 07:16, Категория: Шоу-бизнес
Крисси Тейген боится впасть в послеродовую депрессию

Супруга Джона Ледженда Крисси Тейген вынашивает второго ребенка и совсем скоро столкнётся с самым страшным — родами. Модель выступила на конференции Create & Cultivate где ответила на вопросы журналистов. Она призналась, что боится опять впасть в послеродовую депрессию.

«Я беспокоюсь об этом, но я знаю: когда это произойдет, я буду готова. Когда появилась Луна, я понимала, что у меня есть прекрасный муж, невероятная жизнь и все необходимые ресурсы. Но я все равно была недовольна. Я не видела в этом проблемы. Я считала, что так и должно было быть после рождения ребенка: вы теряете эндорфины, и поэтому вам грустно.» — говорит Тейген.

Крисси добавила, что ей не хватало рядом человека, который выслушал бы о ее проблемах и поддержал модель. Однако сейчас ситуация изменилась — в окружении Тейген есть множество людей, которые готовы обсудить проблемы девушки.

Раннее модель сообщала, что у них остался замороженный эмбрион мужского пола. Выставив фотографию с церемонии Grammy, Крисси подтвердила пол своего второго ребенка. «Я и мои мальчики» подписала фото Тейген.

Второго ребенка пара планировала давно, неоднократно рассказывая об этом в интервью. В начале 2017 года, снявшись для обложки американского InStyle, призналась: пара вовсю готовится к этому. Еще несколько лет назад Крисси заморозила эмбрионы для последующей процедуры ЭКО, и когда их первой дочери Луне исполнилось 1,5 года, они с Джоном поняли, что момент настал.


Джон Ледженд и Крисси Тейген познакомились в 2007 году на съемках клипа музыканта Stereo. Их роман не был стремительным: каждому потребовалось несколько лет, чтобы понять, что они хотят связать свою жизнь друг с другом. В 2011-м Джон сделал Крисси предложение, а в 2013-м они сыграли свадьбу на озере Комо в Италии. Путь к тому, чтобы стать родителями, был для пары непростым: по словам Крисси, они с Джоном предпринимали попытки зачать ребенка еще до того, как поженились.

«У нас с Джоном были проблемы. Наш первенец мог бы родиться пять или шесть лет назад, если бы не это…» — рассказала о своих попытках забеременеть Крисси на шоу Тайры Бэнкс. Она призналась, что они с Джоном долгое время обследовались у врачей и даже думали усыновить малыша, но с помощью процедуры ЭКО — экстракорпоральное оплодотворение — паре удалось зачать ребенка.

В апреле 2016-го у оскароносного певца Джона Ледженда и его супруги Крисси Тейген родился первенец – дочь, которую счастливые родители назвали Луна Симона Стивенс.

Пара не скрывала того, что малышка была зачата с помощью ЭКО. Благодаря Луне Джони и Крисси стали полноценной семьей, которую в скором времени они планируют расширить.



Материалы по теме:

Крисси Тейген объявила пол второго ребенка
Крисси Тейген и Джон Ледженд станут родителями во второй раз
Без белья и подшофе: модель Крисси Тейген шокировала гостей церемонии AMA
Крисси Тейген: Как на самом деле худеют звёзды
Добавлено: 21 мар 2018 в 07:16, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: starslife

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Женская сборная России по керлингу потерпела поражение от команды Китая в матче ЧМ

Женская сборная России по керлингу потерпела поражение от команды Китая в матче ЧМ

Ученые назвали новую опасность алкоголя

Ученые назвали новую опасность алкоголя

Точки уязвимости России и Британии, на которые логично давить

Точки уязвимости России и Британии, на которые логично давить

"Кливленд" дома обыграл "Милуоки" в матче НБА, Леброн Джеймс сделал трипл-дабл

Загрузка...



Лента новостей
МИД России пригласил иностранных послов на встречу по делу Скрипаля - 03:02 МИД России пригласил иностранных послов на встречу по делу СкрипаляУченые выяснили, как предотвратить преждевременное старение - 03:00 Ученые выяснили, как предотвратить преждевременное старениеЕвропарламент проголосует по поправкам к закону о поставках газа в ЕС - 02:50 Европарламент проголосует по поправкам к закону о поставках газа в ЕСДжей-Зи и Бейонсе катаются на мотоцикле в одном из самых бедных районов Ямайки - 02:42 Джей-Зи и Бейонсе катаются на мотоцикле в одном из самых бедных районов ЯмайкиФедерация футбола Кот-д'Ивуара потеряла вызванного в сборную Яя Туре - 02:07 Федерация футбола Кот-д'Ивуара потеряла вызванного в сборную Яя ТуреКапеллан ВСУ заявил в СБУ на русскоязычную секретаршу полиции - 02:00 Капеллан ВСУ заявил в СБУ на русскоязычную секретаршу полицииНаследный принц Саудовской Аравии допустил создание ядерного оружия - 01:38 Наследный принц Саудовской Аравии допустил создание ядерного оружияПолиция США сняла с Uber вину в смертельном ДТП с беспилотником - 01:38 Полиция США сняла с Uber вину в смертельном ДТП с беспилотникомСМИ сообщили о неспособности «Газпрома» обойтись без транзита газа через Украину - 01:37 СМИ сообщили о неспособности «Газпрома» обойтись без транзита газа через УкраинуСоздатель «Новичка» выдвинул свою версию отравления Скрипаля - 01:36 Создатель «Новичка» выдвинул свою версию отравления СкрипаляНа Пасху будет назначено 4 дополнительных поезда - 01:28 На Пасху будет назначено 4 дополнительных поездаВзыскание долгов – надежно и по закону - 01:22 Взыскание долгов – надежно и по законуБаскетболисты "Реала" и "Панатинаикоса" вышли в плей-офф Евролиги - 01:08 Баскетболисты Меган Маркл и принц Гарри перед свадьбой уедут в Грецию - 00:58 Меган Маркл и принц Гарри перед свадьбой уедут в Грецию
Последние новости
Катя Родина шокирована поведением Оли Жариковой - 07:21 Катя Родина шокирована поведением Оли Жариковой Обнародованы результаты вскрытия звезды сериала «Хор» Марка Саллинга - 07:16 Обнародованы результаты вскрытия звезды сериала «Хор» Марка Саллинга Крисси Тейген боится впасть в послеродовую депрессию - 07:16 Крисси Тейген боится впасть в послеродовую депрессию Стало известно, какой будет свадебный торт для свадьбы принца Гарри и Меган Маркл - 07:16 Стало известно, какой будет свадебный торт для свадьбы принца Гарри и Меган Маркл Ева Лонгория переезжает из дома, где прожила 10 лет: «Я буду скучать по нему» - 07:15 Ева Лонгория переезжает из дома, где прожила 10 лет: «Я буду скучать по нему» Рокировка: Трамп выдвинул экс-главу ЦРУ Помпео на должность госсекретаря - 07:14 Рокировка: Трамп выдвинул экс-главу ЦРУ Помпео на должность госсекретаря Телефонный разговор Трампа и Путина: стали известны детали - 07:00 Телефонный разговор Трампа и Путина: стали известны детали В Пентагоне признали бессилие США перед гиперзвуковым оружием России - 06:57 В Пентагоне признали бессилие США перед гиперзвуковым оружием России Найден новый подвид древнего человека: открытие генетиков меняет картину эволюции - 06:48 Найден новый подвид древнего человека: открытие генетиков меняет картину эволюции На Филиппинах при падении автобуса в овраг погибли девятнадцать человек - 05:30 На Филиппинах при падении автобуса в овраг погибли девятнадцать человек «Сепаратисты» глобализации: почему мир перестал подчиняться американцам (ВИДЕО) - 05:14 «Сепаратисты» глобализации: почему мир перестал подчиняться американцам (ВИДЕО) Скандальное европейское издание опубликовало карикатуру на выборы президента РФ (ФОТО) - 04:58 Скандальное европейское издание опубликовало карикатуру на выборы президента РФ (ФОТО) Загадочная смерть украинского летчика, обвиняемого в уничтожении Boeing MH17: возможен ли суицид? - 04:23 Загадочная смерть украинского летчика, обвиняемого в уничтожении Boeing MH17: возможен ли суицид?
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"