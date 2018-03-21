Крисси Тейген боится впасть в послеродовую депрессию

Супруга Джона Ледженда Крисси Тейген вынашивает второго ребенка и совсем скоро столкнётся с самым страшным — родами. Модель выступила на конференции Create & Cultivate где ответила на вопросы журналистов. Она призналась, что боится опять впасть в послеродовую депрессию.



«Я беспокоюсь об этом, но я знаю: когда это произойдет, я буду готова. Когда появилась Луна, я понимала, что у меня есть прекрасный муж, невероятная жизнь и все необходимые ресурсы. Но я все равно была недовольна. Я не видела в этом проблемы. Я считала, что так и должно было быть после рождения ребенка: вы теряете эндорфины, и поэтому вам грустно.» — говорит Тейген.

Крисси добавила, что ей не хватало рядом человека, который выслушал бы о ее проблемах и поддержал модель. Однако сейчас ситуация изменилась — в окружении Тейген есть множество людей, которые готовы обсудить проблемы девушки.

Раннее модель сообщала, что у них остался замороженный эмбрион мужского пола. Выставив фотографию с церемонии Grammy, Крисси подтвердила пол своего второго ребенка. «Я и мои мальчики» подписала фото Тейген.

Второго ребенка пара планировала давно, неоднократно рассказывая об этом в интервью. В начале 2017 года, снявшись для обложки американского InStyle, призналась: пара вовсю готовится к этому. Еще несколько лет назад Крисси заморозила эмбрионы для последующей процедуры ЭКО, и когда их первой дочери Луне исполнилось 1,5 года, они с Джоном поняли, что момент настал.



Джон Ледженд и Крисси Тейген познакомились в 2007 году на съемках клипа музыканта Stereo. Их роман не был стремительным: каждому потребовалось несколько лет, чтобы понять, что они хотят связать свою жизнь друг с другом. В 2011-м Джон сделал Крисси предложение, а в 2013-м они сыграли свадьбу на озере Комо в Италии. Путь к тому, чтобы стать родителями, был для пары непростым: по словам Крисси, они с Джоном предпринимали попытки зачать ребенка еще до того, как поженились.

«У нас с Джоном были проблемы. Наш первенец мог бы родиться пять или шесть лет назад, если бы не это…» — рассказала о своих попытках забеременеть Крисси на шоу Тайры Бэнкс. Она призналась, что они с Джоном долгое время обследовались у врачей и даже думали усыновить малыша, но с помощью процедуры ЭКО — экстракорпоральное оплодотворение — паре удалось зачать ребенка.

В апреле 2016-го у оскароносного певца Джона Ледженда и его супруги Крисси Тейген родился первенец – дочь, которую счастливые родители назвали Луна Симона Стивенс.

Пара не скрывала того, что малышка была зачата с помощью ЭКО. Благодаря Луне Джони и Крисси стали полноценной семьей, которую в скором времени они планируют расширить.