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Кудрин предложил план реформ для нового правительства


Добавлено: 21 мар 2018 в 12:57, Категория: Новости на сегодня
Кудрин предложил план реформ для нового правительства

Руководитель Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин представил задачи для будущего правительства после президентских выборов. Об этом сообщает Republic.

Как отмечает Кудрин, главной задачей правительства является «немедленный запуск реформы государственного управления».

По его словам, нынешняя система госуправления не способна решить задачи, стоящие перед страной. В связи с этим, без реформы этой системы «никакие прорывы невозможны, никакие дерзкие цели недостижимы».

Второй задачей, по мнению экс-министра, станет увеличение расходов на образование, медицину и инфраструктуру.

«Вся страна должна стать учебным классом, образование должно стать общим делом, национальной идеей страны» - отметил он.

Кроме того, правительству следует обеспечить «транспарентность и предсказуемость политики», в частности, в области налогообложения или пенсионной системы.

«Неясность и непоследовательность – вот что действительно непопулярно и снижает доверие населения к правительству, а это его главный ресурс», - добавил Кудрин.

По его мнению, теперь у будущего правительства есть только два года – до начала следующей избирательной кампании – для осуществления реформ. «На эту серьезную работу у нового правительства есть два года. Это немного, но и немало. Запрягать некогда, пора ехать», – заключил экс-министр.

15 марта Кудрин сообщил, что ЦСР разработал программу предложений для правительства, которую он готов воплотить в случае назначения премьер-министром. По его словам, ЦСР «разработал программу предложений по семи ключевым направлениям», и «каждый из них уже, по сути, есть проект решения».



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Добавлено: 21 мар 2018 в 12:57, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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