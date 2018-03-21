Кураторы - 13 серия (20.03.2018)

Добавлено: 21 мар 2018 в 17:00 ,

Новый сериал-фильм Кураторы 13 серия 20 марта. На Прикарпатье и Львовщине пытаются спасти аистов, которые могут умереть на морозе. Птицы вернулись домой, и оказались без еды на скованных льдом водоемах. Волонтеры расставляют кормушки у аистовых гнезд. Орнитологи призывают не ловить птиц. Напуганные они только поднимутся в воздух и потеряют силу. Молодежный сериал производства Студии Мамахохотала, рассказывает увлекательные истории об иностранцах, которые изучают медицину, знакомятся с особенностями жизни в Украине, влюбляются, ссорятся и постоянно попадают в разные передряги.



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