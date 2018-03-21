Лавров: РФ рассчитывает на диалог с Японией по вопросам размещения ПРО США

После встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова с главой МИД Японии Таро Коно, Лавров сообщил, что Москва заявила о необходимости совместно разрабатывать шаги в сфере стратегической стабильности и укреплять стратегическую ситуацию в целом.

Также Россия в очередной раз заявила о своем отношении к планам США по размещению ПРО на японской территории. Сообщается, что по этому вопросу будут организованы консультации с Токио.

Напомним, в декабре 2017 года японские власти сообщили о размещении на острове Хонсю ПРО США в 2023 году. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что такие действия негативно повлияют на диалог с Москвой.