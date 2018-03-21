Лавров: РФ рассчитывает на диалог с Японией по вопросам размещения ПРО США

Показать меню
Актуально
ЛНР сообщила об отсутствии обстрелов со стороны ВСУ за сутки - 09:22 ЛНР сообщила об отсутствии обстрелов со стороны ВСУ за сутки Украинские неонацисты анонсировали марш против олигархов (ВИДЕО) - 09:36 Украинские неонацисты анонсировали марш против олигархов (ВИДЕО) В Украине 7 тысяч человек объявлены в розыск за неуплату алиментов - 09:49 В Украине 7 тысяч человек объявлены в розыск за неуплату алиментов В Амурской области прошло учение по противовоздушной обороне с расчетами ЗРК - 09:50 В Амурской области прошло учение по противовоздушной обороне с расчетами ЗРК «Бук» и ПЗРК «Игла» Сергей Кучеров выполнил самую главную цель проекта - 10:00 Сергей Кучеров выполнил самую главную цель проекта Путин набрал 90 процентов голосов избирателей в Севастополе - 10:23 Путин набрал 90 процентов голосов избирателей в Севастополе 6-летняя дочь Бейонсе и Джей-Зи приняла участие в аукционе и купила картину за - 10:28 6-летняя дочь Бейонсе и Джей-Зи приняла участие в аукционе и купила картину за 19 тысяч долларов «Путешественник во времени» рассказал, о шокирующем будущем криптовалюты в 4000 - 10:30 «Путешественник во времени» рассказал, о шокирующем будущем криптовалюты в 4000 году Жириновский предрек развитие выборов в России по китайскому пути - 10:34 Жириновский предрек развитие выборов в России по китайскому пути ЦИК назвал явку на выборах президента - 10:34 ЦИК назвал явку на выборах президента Для проезда болельщиков ЧМ-2018 через Белоруссию подготовят «план Б» - 10:34 Для проезда болельщиков ЧМ-2018 через Белоруссию подготовят «план Б» Грудинин объяснил худший для КПРФ результат на выборах и проспорил усы - 10:34 Грудинин объяснил худший для КПРФ результат на выборах и проспорил усы Путин ответил на вопрос о планах изменить Конституцию и находиться у власти - 10:35 Путин ответил на вопрос о планах изменить Конституцию и находиться у власти пожизненно Обвиненный в крушении Boeing MH17 украинский пилот совершил суицид - 10:36 Обвиненный в крушении Boeing MH17 украинский пилот совершил суицид Безэтажная Америка: Как трудоголики из корпораций превращаются в бомжей - 11:01 Безэтажная Америка: Как трудоголики из корпораций превращаются в бомжей Флойд Мэйуэзер планирует подать документы для получения лицензии бойца MMA - 11:08 Флойд Мэйуэзер планирует подать документы для получения лицензии бойца MMA У вертолета с дочерью и зятем Трампа на борту отказал двигатель - 11:14 У вертолета с дочерью и зятем Трампа на борту отказал двигатель
» » Лавров: РФ рассчитывает на диалог с Японией по вопросам размещения ПРО США

Лавров: РФ рассчитывает на диалог с Японией по вопросам размещения ПРО США


Добавлено: 21 мар 2018 в 08:42, Категория: Россия
Лавров: РФ рассчитывает на диалог с Японией по вопросам размещения ПРО США

После встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова с главой МИД Японии Таро Коно, Лавров сообщил, что Москва заявила о необходимости совместно разрабатывать шаги в сфере стратегической стабильности и укреплять стратегическую ситуацию в целом. 

Также Россия в очередной раз заявила о своем отношении к планам США по размещению ПРО на японской территории. Сообщается, что по этому вопросу будут организованы консультации с Токио.

Напомним, в декабре 2017 года японские власти сообщили о размещении на острове Хонсю ПРО США в 2023 году. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что такие действия негативно повлияют на диалог с Москвой. 



Материалы по теме:

Лавров встретится с главой МИД Японии 24 ноября
Лавров назвал ситуацию вокруг КНДР критической
США готовы вернуться к идее диалога с Россией по киберпреступлениям — Лавров
Захарова: Лаврова в Монголии встретил почетный караул
Добавлено: 21 мар 2018 в 08:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Компания Харви Вайнштейна объявила о банкротстве

Компания Харви Вайнштейна объявила о банкротстве

Украинские силовики нарушили перемирие один раз за сутки — ДНР

Украинские силовики нарушили перемирие один раз за сутки — ДНР

На территории Черноморского флота проведет прием граждан Выездная приемная Министерства обороны Российской Федерации

На территории Черноморского флота проведет прием граждан Выездная приемная Министерства обороны Российской Федерации

ЦБ заступился за оштрафованного из-за санкций россиянина

ЦБ заступился за оштрафованного из-за санкций россиянина

Загрузка...



Лента новостей
Рокировка: Трамп выдвинул экс-главу ЦРУ Помпео на должность госсекретаря - 07:14 Рокировка: Трамп выдвинул экс-главу ЦРУ Помпео на должность госсекретаряТелефонный разговор Трампа и Путина: стали известны детали - 07:00 Телефонный разговор Трампа и Путина: стали известны деталиВ Пентагоне признали бессилие США перед гиперзвуковым оружием России - 06:57 В Пентагоне признали бессилие США перед гиперзвуковым оружием РоссииНайден новый подвид древнего человека: открытие генетиков меняет картину эволюции - 06:48 Найден новый подвид древнего человека: открытие генетиков меняет картину эволюцииНа Филиппинах при падении автобуса в овраг погибли девятнадцать человек - 05:30 На Филиппинах при падении автобуса в овраг погибли девятнадцать человек«Сепаратисты» глобализации: почему мир перестал подчиняться американцам (ВИДЕО) - 05:14 «Сепаратисты» глобализации: почему мир перестал подчиняться американцам (ВИДЕО)Скандальное европейское издание опубликовало карикатуру на выборы президента РФ (ФОТО) - 04:58 Скандальное европейское издание опубликовало карикатуру на выборы президента РФ (ФОТО)Загадочная смерть украинского летчика, обвиняемого в уничтожении Boeing MH17: возможен ли суицид? - 04:23 Загадочная смерть украинского летчика, обвиняемого в уничтожении Boeing MH17: возможен ли суицид?СМИ: Заявившая о связи с Трампом порноактриса «проверилась» на детекторе лжи - 04:08 СМИ: Заявившая о связи с Трампом порноактриса «проверилась» на детекторе лжиМИД России пригласил иностранных послов на встречу по делу Скрипаля - 03:02 МИД России пригласил иностранных послов на встречу по делу СкрипаляУченые выяснили, как предотвратить преждевременное старение - 03:00 Ученые выяснили, как предотвратить преждевременное старениеЕвропарламент проголосует по поправкам к закону о поставках газа в ЕС - 02:50 Европарламент проголосует по поправкам к закону о поставках газа в ЕСДжей-Зи и Бейонсе катаются на мотоцикле в одном из самых бедных районов Ямайки - 02:42 Джей-Зи и Бейонсе катаются на мотоцикле в одном из самых бедных районов ЯмайкиФедерация футбола Кот-д'Ивуара потеряла вызванного в сборную Яя Туре - 02:07 Федерация футбола Кот-д'Ивуара потеряла вызванного в сборную Яя Туре
Последние новости
Мемория. Сергей Лавров - 09:21 Мемория. Сергей Лавров Трамп предложил утвердить Помпео госсекретарем - 09:20 Трамп предложил утвердить Помпео госсекретарем На синей ветке метро Москвы затруднено движение - 09:20 На синей ветке метро Москвы затруднено движение Максим Фадеев об отношениях с Тимати, о творчестве Бузовой, о ссоре Серябкиной и Крида - 09:14 Максим Фадеев об отношениях с Тимати, о творчестве Бузовой, о ссоре Серябкиной и Крида Гурам Аджоев: Дзюба хочет в сборную, думаю, в "Арсенале" он вышел на новый уровень - 09:08 Гурам Аджоев: Дзюба хочет в сборную, думаю, в На Украине объявили о взыскании с России $3,8 млн в свой бюджет? - 09:02 На Украине объявили о взыскании с России $3,8 млн в свой бюджет? Лавров рассказал, как американская система ПРО влияет на безопасность России - 08:56 Лавров рассказал, как американская система ПРО влияет на безопасность России Лавров: РФ рассчитывает на диалог с Японией по вопросам размещения ПРО США - 08:42 Лавров: РФ рассчитывает на диалог с Японией по вопросам размещения ПРО США Фанаты делают новый ремейк оригинальной Half-Life - 08:22 Фанаты делают новый ремейк оригинальной Half-Life Катя Родина шокирована поведением Оли Жариковой - 07:21 Катя Родина шокирована поведением Оли Жариковой Обнародованы результаты вскрытия звезды сериала «Хор» Марка Саллинга - 07:16 Обнародованы результаты вскрытия звезды сериала «Хор» Марка Саллинга Крисси Тейген боится впасть в послеродовую депрессию - 07:16 Крисси Тейген боится впасть в послеродовую депрессию Стало известно, какой будет свадебный торт для свадьбы принца Гарри и Меган Маркл - 07:16 Стало известно, какой будет свадебный торт для свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"