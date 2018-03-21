Лукашенко заявил о страхе России «потерять Беларусь»

Россия боится потерять Белоруссию как своего союзника. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БелТа.

«Русские — это наши братья. Они разные, бывают хорошие и плохие. Бывает, и молоко не пускают, и сахар не разрешают там продать, и нефть перекроют, и газ. Всякое бывает. Я это все пережил сполна», — заявил Лукашенко.



По его словам, политики призваны урегулировать подобные спорные вопросы.

«Но это не значит, что это наши враги. Нам кто прежде всего руку помощи протянет? Русские. Неважно, какая причина в основе этого будет лежать. Они до сих пор боятся потерять Беларусь», — заключил он.

Ранее Россельхознадхор обещал ввести ограничения на поставки в Россию молочной продукции из Белоруссии из-за выявленных нарушений. Изначально ограничения собирались ввести 26 февраля, однако дату переносили несколько раз. 14 марта ведомство решило отказаться от подобных мер, пообещав провести дополнительную проверку белорусских предприятий.

Лукашенко заявлял, что предпримет ответные меры в отношении России после введения запрета.