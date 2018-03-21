Людям платили за участие в выборах РФ, оппозицию запугивали, — Госдеп США

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что выборы в России нарушали ряд прав и свобод человека.

«Прежде всего, я хотела бы отметить, что ничего неожиданного не произошло в том, что Владимир Путин был переизбран и остался лидером России», — цитирует Нойерт US News.

Представитель Госдепартамента заявила, что некоторым людям в России платили за участие в голосовании. По ее словам, оппозиционные лидеры были запуганы или заключены в тюрьму.

Разумеется, Нойерт не уточнила, кто из оппозиционеров находится в тюрьме в данный момент.

«Мы доверяем докладу ОБСЕ, в котором говорится, что выборы в России проходили в чрезмерно контролируемой юридически и политически среде, в которой не было даже шансов у других кандидатов», — заявила Нойерт.

Напомним, иностранные наблюдатели не высказали претензий ни по ходу голосования ни по его окончании. Только в Крыму работали наблюдатели из 20 стран, среди которых США и Украина.