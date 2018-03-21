Макрон предлагает сделать французский «мировым языком»

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал франкоговорящие страны продвигать французский в качестве «мирового языка».

Как сообщает Le Monde, выступая в Париже перед студентами Французской академии по случаю празднования Международного дня франкофонии, Макрон заявил, что «Франции следует гордиться тем, что она одна из стран, в которых учатся, говорят и пишут на французском».

«Французский должен стать языком завтрашнего дня», — добавил Макрон, в шутку заметив, что его, пожалуй, можно обвинить в предвзятости.

Напомним, что французский президент женат на бывшей учительнице французского языка и латыни Брижит Троньё, которая старше его на 24 года.