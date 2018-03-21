Максим Фадеев об отношениях с Тимати, о творчестве Бузовой, о ссоре Серябкиной и Крида

На днях российский музыкальный продюсер Максим Александрович Фадеев вышел в прямой эфир в Инстаграме, чтобы ответить на вопросы поклонников. Мужчина затронул ссору Ольги Серябкиной с Егором Кридом, оценил деятельность Бузовой, поведал об отношениях с Тимати и проблемах с избыточным весом.

Интернет-пользователи заметили, что Фадеев похудел и задали ему соответствующий вопрос о похудении.

Подписчики решили узнать о скандале его подопечной Ольги Серябкиной и Егора Крида. По словам Фадеева, никакой ссоры между двумя артистами не происходило.

Поклонники хотели узнать и то, как Максим Александрович относится к творчеству Бузовой. Как оказалось, продюсер отдает должное ее бурной деятельности.

Максим Фадеев признался, что считал Тимати поверхностным человеком, но в работе с ним он понял, что очень ошибался.