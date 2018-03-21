Меган Маркл и принц Гарри перед свадьбой уедут в Грецию

Меган Маркл и принц Гарри

Принц Гарри запланировал для себя и своей невесты предсвадебную поездку на греческий остров Закинф в Ионическом море. Пара уже наняла личного гида, а подробностями готовящегося визита поделился в сети хозяин одного из отелей острова.

Нам только что стало известно, что Его Высочество принц Уэльский Гарри и Меган Маркл совершат однодневную поездку на Закинф в начале мая, – написал Спирос Лоугарис в Facebook.

Меган Маркл и принц Гарри

Кенсингтонский дворец пока не объявил об этих планах принца. Однако недавно стало известно, что принц Чарльз и герцогиня Корнуольская посетят Афины в начале мая по приглашению президента Греции Прокописа Павлопулоса. Эта поездка станет первым официальным визитом члена британской королевской семьи в Грецию с начала 1950-х годов.

Если вслед за ними в Грецию отправятся принц Гарри с Меган, то на острове Закинф жениха и невесту ждут красивейшие песчаные пляжи. К слову, это будет не первая совместная поездка пары в теплые края: вместе они ездили на Ямайку и в Африку.