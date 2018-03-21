Мемория. Сергей Лавров

21 марта 1950 года родился Сергей Лавров, глава МИД России.
Личное дело
Сергей Викторович Лавров (68 лет) родился в Москве. О его семье известно не так много. Отец Лаврова — тбилисский армянин (в Тбилиси Сергей, судя по всему, провел раннее детство, в молодости часто туда приезжал). Его мать была сотрудницей министерства внешней торговли СССР.
Лавров учился в московской школе №607 (ныне №1414) с углубленным изучением английского языка, окончил ее с серебряной медалью. В школе любил физику и собирался поступать в МИФИ или в МФТИ. Однако также решил попробовать сдать экзамены в МГИМО, куда его и приняли.
«Мама работала в системе Внешторга, и, понятно, многие домашние друзья были из этих сфер. Но возможно, главным [в выборе института] оказалось то, что вступительные экзамены в МГИМО проводились на месяц раньше, чем в других вузах. Почему не попробовать? Я окончил школу с медалью, и сдавать мне требовалось лишь два экзамена», — рассказывал министр.
В 1972 году окончил институт со знанием английского, французского и сингальского языка (на нем говорят на Шри-Ланке). В том же году Лаврова направили старшим референтом на Шри-Ланку, с которой СССР тогда поддерживал тесные связи. Лавров был переводчиком посла, его помощником и заведующим протоколом.
В 1976 году дипломат вернулся в Москву, работал в отделе международных экономических организаций МИД СССР.
В 1981 году его отправили в Нью-Йорк, в постпредство при ООН, там Лавров дослужился до старшего советника.
В 1988 году вернулся в Москву, был назначен замначальника управления международных экономических отношений МИД СССР. В 1990—1992 годах возглавлял это управление.
В 1992 году стал заместителем министра иностранных дел России Андрея Козырева.
Лавров был участником переговоров по согласованию устава СНГ, по прекращению огня в ходе грузино-абхазского противостояния, занимался конфликтами в Карабахе, Приднестровье и Южной Осетии.
В 1994 году был назначен постпредом России при ООН и представителем страны в Совете Безопасности ООН.
Особенно успешным для дипломата стал 2003 год, когда в ООН было одобрено рекордное число российских инициатив.
В марте 2004 года, незадолго до президентских выборов, указом Владимира Путина Лавров был назначен главой МИД России в правительстве Михаила Фрадкова.
В 2006 году он также вошел в федеральный оперативный штаб Национального антитеррористического комитета РФ.
Лавров сохранил свой пост и во время президентства Дмитрия Медведева: в 2008—2012 годах он работал в правительстве Владимира Путина.
После «рокировки» премьера и президента в 2012 году Сергей Лавров продолжил руководство МИДом.
С 2006 года дипломат возглавляет попечительский совет МГИМО. Министр увлекается рафтингом — сплавами по рекам; в 2006—2009 годах он был главой Федерации гребного слалома России.
Сергей Лавров женился на третьем курсе института. Его супруга Мария Александровна по образованию учительница русского языка и литературы. Во время работы Лаврова в постпредстве при ООН она возглавляла библиотеку советской миссии. У пары есть взрослая дочь Екатерина Винокурова. Она выросла в Нью-Йорке, окончила Колумбийский университет, затем магистратуру по экономике в Лондоне. После вернулась в Россию и несколько лет работала в российском представительстве Christie’s, дойдя там до должности директора. Затем открыла собственную компанию Smart Art, которая является посредником между художниками и коллекционерами.
У Лаврова есть внук и внучка.
Сергей Лавров kremlin.ru
Чем знаменит
Один из самых узнаваемых российских министров и тех чиновников, кому россияне, согласно опросам, доверяют больше всего (Лаврову в январе 2018 года «доверяли решение важных государственных вопросов» 15% респондентов ВЦИОМа).
Лавров возглавляет МИД дольше, чем кто-либо в новейшей российской истории, — с 24 февраля 2004 года. Президент Путин в этой связи сравнивал его с главой советской дипломатии Андреем Громыко. Лаврова, как и Громыко, иностранные журналисты иногда называют «мистер Нет». Сам он отмечал, что ему «лестно сравнение с великим дипломатом советской эпохи».
О чем надо знать
Сергей Лавров представлял интересы СССР, а затем России и в разгар холодной войны, и во времена перестройки, и в ельцинских 1990-х, и в путинских 2000-х. Он всегда умел приспособиться к изменению вектора внешней политики государства, и уже давно является одним из немногих, кто эту политику определяет.
В последние годы, на волне нового противостояния с Западом Лавров и его ведомство вынуждены постоянно держать удар, доказывая, что действия России — правильные и законные. Идет ли речь о короткой войне с Грузией в 2008-м, или о присоединении Крыма в 2014-м, или о конфликте в Донбассе, длящемся с того же года, или о военных действиях на стороне Башара Асада в Сирии, или о «деле Скрипаля».
Прямая речь
Об отношениях с Западом в 1980-х и сейчас (интервью журналу Esquire, апрель 2017):
— Когда ситуация была тяжелей — в 1980-е, когда был Рейган, санкции, «СССР — империя зла» и Афганистан, или последние три года?
— Безусловно, жестче сейчас. Тогда существовали две империи: Западная и Советская, каждая из которых подогревала конфликты с соперником на территории третьих стран. Но никогда на своих границах и никогда напрямую. Даже публичная риторика была мягче. Тогда оба лагеря не переходили грани дозволенного. Сегодня никаких правил больше нет».
О личных отношениях с дипломатами (там же):
— Вообще, дипломаты могут говорить друг другу публично самые жесткие слова, яростно защищать интересы своих стран, — Лавров делает глоток вина. — А после вместе сидеть и выпивать.
— То есть при личных встречах все друзья и понимают всё, а потом публично принимаются совершенно противоположные, иногда абсурдные решения? Получается как в анекдоте: по отдельности мы приличные люди, а все вместе — такое дерьмо.
— Это проблема большинства развитых политических систем. Совсем как на той пресс-конференции, где прозвучало хрестоматийное теперь «Дебилы, бл…».
Дочь Лаврова Екатерина об отце (там же):
— Папа не пропускал ни одного родительского собрания, пока мы жили в Нью-Йорке. Он проверял мои курсовые, учил водить машину, первым прочитал мою диссертацию.
Он никогда не давил на меня. Не старался излишне опекать. Мне доверяли. Я росла очень свободным ребенком.
— Вы помните, что отец подарил вам на совершеннолетие?
— Песню. Папа подарил мне песню, которую сам сочинил и записал на диск. Это было на домашнем ужине. Он вообще такой… домашний».
Лавров о будущем («Российская газета», март 2018): «Сегодня мы — свидетели становления новой, более справедливой и демократической полицентричной системы мироустройства. Этот естественный процесс отражает появление и укрепление новых центров экономической мощи и связанного с этим политического влияния… Многополярность — воплощение культурно-цивилизационного многообразия современного мира, желания его народов самим, без вмешательства извне, выбирать пути политического и социально-экономического развития.
К сожалению, на этом пути — ряд серьезных препятствий. Главное из которых — упорное стремление узкой группы западных государств во главе с США сохранить доминирование по всем азимутам в надежде и далее обеспечивать свое благополучие и процветание за счет остальных».
О пропаганде (интервью пресс-службе президента Казахстана, март 2018): «Булгаков писал: "Не читайте с утра советских газет". Сейчас мы живем в мире, в котором не надо читать западных газет. Подается все на редкость упрощенно, грубо-пропагандистски. Идет обработка общественного мнения. Мы наблюдаем это многократно и в самых разных ситуациях, будь то Восточная Гута или какое-то совершенно невообразимое действо вокруг отравления в Лондоне очередного персонажа вместе со своей дочерью. Западная пропаганда, к сожалению, с одной стороны становится более примитивной, а с другой — более наглой. В голову обывателю вдалбливают простенькие рубленые фразы без анализа».
9 фактов о Сергее Лаврове
На сайте МИД России указано, что Лавров — русский. Сам он говорил, что имеет армянские корни. В 2005 году на встрече со студентами в Российско-армянском славянском университете Лавров сообщил: «Корни у меня вообще-то грузинские — мой отец из Тбилиси, а вот кровь действительно армянская».
После поступления в МГИМО, еще до начала учебы Лавров вместе с другими студентами месяц работал на строительстве Останкинской телебашни — рыл под нее котлован. Позже с однокурсниками во время летних каникул работал в стройотрядах в Хакасии, Туве, Якутии и на Дальнем Востоке. Был культоргом курса, а потом и всего института.
В молодости являлся заядлым курильщиком, рассказывал, что выкуривал «по полторы пачки за день». Будучи главой постпредства России при ООН, он отказался выполнять распоряжение генсека организации Кофи Аннана, который запретил курить в штаб-квартире ООН. Лавров тогда заявил, что Аннан — это «нанятый менеджер», не имеющий полномочий отдавать распоряжения представителям дипмиссий. Лавров демонстративно продолжил курить в отведенных местах.
Дипломат любит поэзию и сам пишет стихи. Он автор гимна МГИМО.
Любит играть в футбол, болеет за московский «Спартак». Рассказывал, что мысли о «Спартаке» помогают ему, когда во время переговоров требуется сохранить самообладание. В марте 2016 года Лавров стал одним из основателей Народной футбольной лиги, в которую принимаются любительские клубы.
Министр любит сплавляться по рекам Горного Алтая. Также иногда катается на горных лыжах.
Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
Любимый поэт министра — Высоцкий, который, по его словам, «наша современность».
В музыке предпочитает фолк и джаз. «Нравится, как Бутман играет. Ну и «Битлз», конечно, люблю. И Синатру», — отмечал глава МИДа.
Материалы о Сергее Лаврове:
Биографическая справка в Википедии
Справка РИА Новости
Биография «Ленты.ру»
Статья на 24СМИ
Биографическая справка МИД РФ