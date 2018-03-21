Мемория. Сергей Лавров

21 марта 1950 года родился Сергей Лавров, глава МИД России.

Личное дело

Сергей Викторович Лавров (68 лет) родился в Москве. О его семье известно не так много. Отец Лаврова — тбилисский армянин (в Тбилиси Сергей, судя по всему, провел раннее детство, в молодости часто туда приезжал). Его мать была сотрудницей министерства внешней торговли СССР.

Лавров учился в московской школе №607 (ныне №1414) с углубленным изучением английского языка, окончил ее с серебряной медалью. В школе любил физику и собирался поступать в МИФИ или в МФТИ. Однако также решил попробовать сдать экзамены в МГИМО, куда его и приняли.

«Мама работала в системе Внешторга, и, понятно, многие домашние друзья были из этих сфер. Но возможно, главным [в выборе института] оказалось то, что вступительные экзамены в МГИМО проводились на месяц раньше, чем в других вузах. Почему не попробовать? Я окончил школу с медалью, и сдавать мне требовалось лишь два экзамена», — рассказывал министр.

В 1972 году окончил институт со знанием английского, французского и сингальского языка (на нем говорят на Шри-Ланке). В том же году Лаврова направили старшим референтом на Шри-Ланку, с которой СССР тогда поддерживал тесные связи. Лавров был переводчиком посла, его помощником и заведующим протоколом.

В 1976 году дипломат вернулся в Москву, работал в отделе международных экономических организаций МИД СССР.

В 1981 году его отправили в Нью-Йорк, в постпредство при ООН, там Лавров дослужился до старшего советника.

В 1988 году вернулся в Москву, был назначен замначальника управления международных экономических отношений МИД СССР. В 1990—1992 годах возглавлял это управление.

В 1992 году стал заместителем министра иностранных дел России Андрея Козырева.

Лавров был участником переговоров по согласованию устава СНГ, по прекращению огня в ходе грузино-абхазского противостояния, занимался конфликтами в Карабахе, Приднестровье и Южной Осетии.

В 1994 году был назначен постпредом России при ООН и представителем страны в Совете Безопасности ООН.

Особенно успешным для дипломата стал 2003 год, когда в ООН было одобрено рекордное число российских инициатив.

В марте 2004 года, незадолго до президентских выборов, указом Владимира Путина Лавров был назначен главой МИД России в правительстве Михаила Фрадкова.

В 2006 году он также вошел в федеральный оперативный штаб Национального антитеррористического комитета РФ.

Лавров сохранил свой пост и во время президентства Дмитрия Медведева: в 2008—2012 годах он работал в правительстве Владимира Путина.

После «рокировки» премьера и президента в 2012 году Сергей Лавров продолжил руководство МИДом.

С 2006 года дипломат возглавляет попечительский совет МГИМО. Министр увлекается рафтингом — сплавами по рекам; в 2006—2009 годах он был главой Федерации гребного слалома России.

Сергей Лавров женился на третьем курсе института. Его супруга Мария Александровна по образованию учительница русского языка и литературы. Во время работы Лаврова в постпредстве при ООН она возглавляла библиотеку советской миссии. У пары есть взрослая дочь Екатерина Винокурова. Она выросла в Нью-Йорке, окончила Колумбийский университет, затем магистратуру по экономике в Лондоне. После вернулась в Россию и несколько лет работала в российском представительстве Christie’s, дойдя там до должности директора. Затем открыла собственную компанию Smart Art, которая является посредником между художниками и коллекционерами.

У Лаврова есть внук и внучка.

Сергей Лавров kremlin.ru

Чем знаменит

Один из самых узнаваемых российских министров и тех чиновников, кому россияне, согласно опросам, доверяют больше всего (Лаврову в январе 2018 года «доверяли решение важных государственных вопросов» 15% респондентов ВЦИОМа).

Лавров возглавляет МИД дольше, чем кто-либо в новейшей российской истории, — с 24 февраля 2004 года. Президент Путин в этой связи сравнивал его с главой советской дипломатии Андреем Громыко. Лаврова, как и Громыко, иностранные журналисты иногда называют «мистер Нет». Сам он отмечал, что ему «лестно сравнение с великим дипломатом советской эпохи».

О чем надо знать

Сергей Лавров представлял интересы СССР, а затем России и в разгар холодной войны, и во времена перестройки, и в ельцинских 1990-х, и в путинских 2000-х. Он всегда умел приспособиться к изменению вектора внешней политики государства, и уже давно является одним из немногих, кто эту политику определяет.

В последние годы, на волне нового противостояния с Западом Лавров и его ведомство вынуждены постоянно держать удар, доказывая, что действия России — правильные и законные. Идет ли речь о короткой войне с Грузией в 2008-м, или о присоединении Крыма в 2014-м, или о конфликте в Донбассе, длящемся с того же года, или о военных действиях на стороне Башара Асада в Сирии, или о «деле Скрипаля».

Прямая речь

Об отношениях с Западом в 1980-х и сейчас (интервью журналу Esquire, апрель 2017):

— Когда ситуация была тяжелей — в 1980-е, когда был Рейган, санкции, «СССР — империя зла» и Афганистан, или последние три года?

— Безусловно, жестче сейчас. Тогда существовали две империи: Западная и Советская, каждая из которых подогревала конфликты с соперником на территории третьих стран. Но никогда на своих границах и никогда напрямую. Даже публичная риторика была мягче. Тогда оба лагеря не переходили грани дозволенного. Сегодня никаких правил больше нет».

О личных отношениях с дипломатами (там же):

— Вообще, дипломаты могут говорить друг другу публично самые жесткие слова, яростно защищать интересы своих стран, — Лавров делает глоток вина. — А после вместе сидеть и выпивать.

— То есть при личных встречах все друзья и понимают всё, а потом публично принимаются совершенно противоположные, иногда абсурдные решения? Получается как в анекдоте: по отдельности мы приличные люди, а все вместе — такое дерьмо.

— Это проблема большинства развитых политических систем. Совсем как на той пресс-конференции, где прозвучало хрестоматийное теперь «Дебилы, бл…».

Дочь Лаврова Екатерина об отце (там же):

— Папа не пропускал ни одного родительского собрания, пока мы жили в Нью-Йорке. Он проверял мои курсовые, учил водить машину, первым прочитал мою диссертацию.

Он никогда не давил на меня. Не старался излишне опекать. Мне доверяли. Я росла очень свободным ребенком.

— Вы помните, что отец подарил вам на совершеннолетие?

— Песню. Папа подарил мне песню, которую сам сочинил и записал на диск. Это было на домашнем ужине. Он вообще такой… домашний».

Лавров о будущем («Российская газета», март 2018): «Сегодня мы — свидетели становления новой, более справедливой и демократической полицентричной системы мироустройства. Этот естественный процесс отражает появление и укрепление новых центров экономической мощи и связанного с этим политического влияния… Многополярность — воплощение культурно-цивилизационного многообразия современного мира, желания его народов самим, без вмешательства извне, выбирать пути политического и социально-экономического развития.

К сожалению, на этом пути — ряд серьезных препятствий. Главное из которых — упорное стремление узкой группы западных государств во главе с США сохранить доминирование по всем азимутам в надежде и далее обеспечивать свое благополучие и процветание за счет остальных».

О пропаганде (интервью пресс-службе президента Казахстана, март 2018): «Булгаков писал: "Не читайте с утра советских газет". Сейчас мы живем в мире, в котором не надо читать западных газет. Подается все на редкость упрощенно, грубо-пропагандистски. Идет обработка общественного мнения. Мы наблюдаем это многократно и в самых разных ситуациях, будь то Восточная Гута или какое-то совершенно невообразимое действо вокруг отравления в Лондоне очередного персонажа вместе со своей дочерью. Западная пропаганда, к сожалению, с одной стороны становится более примитивной, а с другой — более наглой. В голову обывателю вдалбливают простенькие рубленые фразы без анализа».

9 фактов о Сергее Лаврове

На сайте МИД России указано, что Лавров — русский. Сам он говорил, что имеет армянские корни. В 2005 году на встрече со студентами в Российско-армянском славянском университете Лавров сообщил: «Корни у меня вообще-то грузинские — мой отец из Тбилиси, а вот кровь действительно армянская».После поступления в МГИМО, еще до начала учебы Лавров вместе с другими студентами месяц работал на строительстве Останкинской телебашни — рыл под нее котлован. Позже с однокурсниками во время летних каникул работал в стройотрядах в Хакасии, Туве, Якутии и на Дальнем Востоке. Был культоргом курса, а потом и всего института.В молодости являлся заядлым курильщиком, рассказывал, что выкуривал «по полторы пачки за день». Будучи главой постпредства России при ООН, он отказался выполнять распоряжение генсека организации Кофи Аннана, который запретил курить в штаб-квартире ООН. Лавров тогда заявил, что Аннан — это «нанятый менеджер», не имеющий полномочий отдавать распоряжения представителям дипмиссий. Лавров демонстративно продолжил курить в отведенных местах.Дипломат любит поэзию и сам пишет стихи. Он автор гимна МГИМО.Любит играть в футбол, болеет за московский «Спартак». Рассказывал, что мысли о «Спартаке» помогают ему, когда во время переговоров требуется сохранить самообладание. В марте 2016 года Лавров стал одним из основателей Народной футбольной лиги, в которую принимаются любительские клубы.Министр любит сплавляться по рекам Горного Алтая. Также иногда катается на горных лыжах.Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».Любимый поэт министра — Высоцкий, который, по его словам, «наша современность».В музыке предпочитает фолк и джаз. «Нравится, как Бутман играет. Ну и «Битлз», конечно, люблю. И Синатру», — отмечал глава МИДа.

Материалы о Сергее Лаврове:

Биографическая справка в Википедии

Справка РИА Новости

Биография «Ленты.ру»

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Биографическая справка МИД РФ