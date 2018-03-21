Международная федерация тяжелой атлетики объявлена соответствующей кодексу WADA

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) признана соответствующей кодексу WADA, сообщается на сайте IWF.

Как отмечается в сообщении, WADA объявило об этом после анализа отчета IWF.

"Мы очень довольны, что WADA отметило нашу работу, направленную на обеспечение соответствия нашей антидопинговой политики лучшим мировым образцам. IWF полностью привержена защите "чистых" спортсменов и будет продолжать внедрять надежные антидопинговые меры как на международном уровне, так и на уровне национальных федераций, для борьбы с распространением допинга", - сказал глава IWF Тамаш Аян.

Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) и федерации еще восьми стран 30 сентября 2017 года были отстранены IWF от участия в международных турнирах на один год за нарушения антидопинговых правил. Дисквалификации вступили в силу в октябре.