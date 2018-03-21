МИД: любые попытки повлиять на Россию со стороны западных СМИ обречены на провал

В Министерстве иностранных дел РФ во вторник заявили, что любые попытки повлиять на страну и ее граждан со стороны западных средств массовой информации обречены на провал.

По данным ведомства, на Западе, «умело жонглируя фактами, выискивая в российских социальных сетях самые безумные теории и выдавая их за правду», приложили максимум усилий для подрыва доверия к выборам в России.

«При этом они продемонстрировали системное неуважение к российской демократии и российскому избирателю, отказав ему в способности самостоятельно принимать решения и делать осознанный выбор», — отметили в министерстве.

В МИД резюмировали, что можно сколько угодно долго выдавать желаемое за действительное, но «18 марта россияне довольно четко дали понять: им небезразлична судьба собственной страны, а любые попытки повлиять на нее, в том числе извне, обречены на провал».

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