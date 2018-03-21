МИД России пригласил иностранных послов на встречу по делу Скрипаля

Министерство иностранных дел России пригласило послов всех иностранных государства в Москве на встречу для обсуждения дела экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«21 марта в МИД России приглашены все аккредитованные в России послы зарубежных государств на встречу с руководством и экспертами Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями. Основная тема встречи — ситуация вокруг заявлений Великобритании о применении на ее территории отравляющих веществ», — сказала Захарова.

По ее словам, в ходе встречи планируется довести до ее участников точку зрения России и ответить на возможные вопросы присутствующих на мероприятии.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин мог лично приказать отравить Сергея Скрипаля.

Фото: пресс-служба МИД РФ