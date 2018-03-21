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На Филиппинах при падении автобуса в овраг погибли девятнадцать человек


Добавлено: 21 мар 2018 в 05:30, Категория: Новости на сегодня
На Филиппинах при падении автобуса в овраг погибли девятнадцать человек

В результате дорожной аварии на Филиппинах погибли 19 человек. Об этом сообщает «Синьхуа».

Инцидент случился в провинции Западный Миндорро. В 09:30 по местному времени автобус во время движения съехал с дороги и упал в овраг.

По информации местных властей, в числе погибших - водитель автобуса. Ранения получили 25 человек, всех их доставили в три местные больницы.

В конце декабря минувшего года сообщалось, что в ДТП на Филиппинах погибло два десятка человек. Жертвами аварии были родственниками - они направлялись на праздничную молитву в честь Рождества.



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Добавлено: 21 мар 2018 в 05:30, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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