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На Пасху будет назначено 4 дополнительных поезда


Добавлено: 21 мар 2018 в 01:28, Категория: Украина
На Пасху будет назначено 4 дополнительных поезда

В связи с традиционным повышением спроса на пассажирские перевозки во время пасхальных праздников Укрзализныця начала назначать дополнительные поезда. Об этом сообщает пресс-служба компании во вторник, 20 марта.

«По состоянию на 20 марта уже назначены первые четыре поезда. Вскоре будут назначены следующие поезда», — говорится в сообщении.

Поезд № 787/788 Харьков — Константиновка 9 апреля отправится из Харькова в 19:03 и прибудет в Константиновку в 23:30. В обратном направлении поезд отправится 10 апреля в 5:00 и прибудет в Харьков в 09:50.

Поезд № 197/198 Киев — Ковель отправится в рейсы 7 и 9 апреля. Отправление из Киева в 7:28 и прибытие в Ковель в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.

Так, поезд № 191/192 Киев — Львов будет курсировать 6, 7 и 9 апреля с отправлением из Киева в 08:03 и прибытием во Львов в 17:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:58 и прибывать в Киев в 21:46.

Поезд № 243/244 Киев — Львов осуществит рейсы 7 и 10 апреля. Отправление из Киева в 5:27 и прибытие во Львов в 14:20. В обратном направлении отправление в 09:40 и прибытие в 19:05.

Билеты на дополнительные поезда уже в продаже.



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Добавлено: 21 мар 2018 в 01:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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