На Украине объявили о взыскании с России $3,8 млн в свой бюджет?

Политика, последние новости сегодня – 21 марта. Глава Минюста Украины Павел Петренко заявил о поступлении в украинский бюджет всех средств «Газпрома», находившихся на территории страны. Слова чиновника передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

По словам министра юстиции Украины, Киев произвел взыскание около 100 млн гривен (3,8 млн долларов) с российского «Газпрома» в рамках дела о штрафе за якобы нарушение антимонопольного законодательства Украины. Взыскание было проведено за счет активов компании на украинской территории.

«Было описано, арестовано и взыскано в государственный бюджет страны свыше ста миллионов гривен», – сообщил украинский чиновник.

Он также добавил, что его ведомство намерено взаимодействовать с зарубежными коллегами по другим судебным решениям, вынесенным в пользу Киева в ходе разбирательств сторон в Стокгольмском арбитраже.