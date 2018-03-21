Добавлено: 21 мар 2018 в 01:22 ,

Надзвичайні новини последний выпуск 19 марта. У Черкасах звичайний перехожий ризикував власним життям, рятуючи літню жінку із пожежі. Зі снігу у вогонь! Ця історія – справжній приклад людської чуйності і небайдужості. У Черкасах звичайний перехожий ризикував власним життям, рятуючи стареньку жінку із пожежі. Чоловік ішов святкувати день народження дОньки, як раптом помітив дим із чужої квартири. Він самотужки вибив двері, перекрив на кухні газ і виніс із задимленого приміщення ледь притомну господиню. А поки чекав на швидку увесь час тримав стареньку на руках, аби та не замерзла. Але в якусь мить увесь його героїзм перетворився на справжню невимовну трагедію.



ТЭГИ: Надзвичайні новини (19.03.2018) - смотреть онлайн бесплатно, Смотреть Надзвичайні новини (19.03.2018) новый выпуск, Надзвичайні новини (19.03.2018) без регистрации, Смотреть последний выпуск Надзвичайні новини (19.03.2018), Надзвичайні новини (19.03.2018) онлайн, Надзвичайні новини (19.03.2018) в хорошем качестве, Ток шоу смотреть Надзвичайні новини (19.03.2018) онлайн