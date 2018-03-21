Надзвичайні новини (20.03.2018)

Добавлено: 21 мар 2018 в 21:02 ,

Надзвичайні новини последний выпуск 20 марта. Володимир Рубан не лише готував теракти в центрі Києва та замахи на перших осіб держави, а й хотів здійснити повалення законної влади, тобто готував державний переворот. Військова прокуратура інкримінує йому ще одну статтю. А тим часом народний депутат Надія Савченко просить відпустити Рубана на поруки, під її чесне слово, мовляв, він нікуди не втече. Чи вдалося льотчиці переконати суддів? Понад 60 метрів…під кригою. В зимній воді не дихаючи та без гідрокостюма. Справжній рекорд на витривалість встановили на Прикарпатті. Зимовий підводний заплив влаштував 38-ми річний адвокат в Коломиї, на місцевому озері.



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