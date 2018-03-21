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Наследный принц Саудовской Аравии допустил создание ядерного оружия


Добавлено: 21 мар 2018 в 01:38, Категория: Новости на сегодня
Наследный принц Саудовской Аравии допустил создание ядерного оружия

В Саудовской Аравии в скором времени может появиться ядерное оружие в качестве ответа иранской ядерной программе. Об этом заявил наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед ибн Салман Aль Сауд, сообщает NBC News.

«В Саудовской Аравии не хотят обзаводиться ядерной бомбой, но, без сомнения, если Иран разработает ядерную бомбу, то и мы последуем по этому пути так скоро, как это возможно», - заявил он.

Ранее наследный принц отправился с официальным визитом в США, который продлится около двух недель.

Ожидается, что принц встретится с президентом Дональдом Трампом и рядом высокопоставленных государственных деятелей для обсуждения двусторонних отношений и проблем, затрагивающих общие интересы.



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Добавлено: 21 мар 2018 в 01:38, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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