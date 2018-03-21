Найден новый подвид древнего человека: открытие генетиков меняет картину эволюции

Генетики сделали открытие, которое меняет представление об эволюции человека. Выяснилось, что древние люди как минимум дважды скрещивались с денисовцами.

Сведения о том, что человек разумный скрещивался с неандертальцами имелись уже давно. Человеческий геном содержит 2% неандертальской ДНК. Исследование американских генетиков показало, что древние предки людей вступали в близкие контакты с недавно открытым родственным видом — «денисовским человеком». Причем происходило это как минимум дважды. По мнению исследователей, во время переселения древних людей на восток, они сталкивались с двумя разными популяциями денисовцев — на севере и на юге.

ДНК денисовцев составляет в геноме жителей Океании примерно 5%, а в геноме жителей Азии и коренных американцев — около 0,2%. К тому же денисовская ДНК в геноме жителей Океании и Восточной Азии имеет различия.

Вымерший вид Homo, названный денисовским человеком, был обнаружен в Денисовой пещере, расположенной на территории Солонешенского района Алтайского края. Люди и неандертальцы стали независимыми видами примерно 765 тыс. лет назад. Линии денисовцев и неандертальцев генетически были ближе друг к другу и разошлись позже.