Названа еще одна опасность алкоголя

Немецкие ученые в ходе исследований выявили еще одну опасность алкоголя. Как сообщает РИА Новости, употребление алкогольных напитков значительно повышает частоту сердечных сокращений, что связано с риском развития различных видов аритмии.Ученые проанализировали результаты ЭКГ и показатели концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе 3012 человек. Детальный анализ полученных результатов выявил линейную связь между потреблением алкоголя и учащением сердечного ритма."Чем больше алкоголя вы пьете, тем больше становится частота сердечных сокращений",— говорит один из ведущих авторов исследования доктор Стефан Бруннер.Как отмечают исследователи, во многих случаях именно учащенное сердцебиение провоцирует различные виды аритмии и фибрилляцию предсердий, в частности.