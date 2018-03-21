«Нет настроения»: Туск рассказал, почему не поздравил Путина с победой на выборах

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил в среду, что из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери не станет поздравлять Владимира Путина с победой на выборах президента в России.

«После атаки в Солсбери у меня нет настроения отмечать переизбрание президента Путина», — цитирует РИА «Новости» его слова.

Между тем, во вторник, 20 марта, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер направил поздравительную телеграмму Путину по случаю его победы на выборах. Некоторые страны ЕС, в том числе Великобритания и Польша, выразили недовольство этим письмом.

4 марта бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке в сквере в Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе выступления в парламенте обвинила Россию в отравлении потерпевших газом «Новичок». Москва отвергла обвинения.

Владимир Путин назвал заявления о причастности РФ к инциденту «чушью» и «глупостью», напомнив об уничтожении в стране всех арсеналов химического оружия. Глава государства также выразил готовность содействовать Лондону в деле расследования покушения на Скрипалей.

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