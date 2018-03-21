Неутешительную новость для Лондона по делу Скрипаля озвучили в ОЗХО

Последние новости сегодня – 21 марта. Неприятный вердикт для Лондона по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери вынесли в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В частности, там пришли к выводу о том, что никаких доказательств существования в России новых химикатов, в том числе нервно-паралитического вещества «Новичок», не существует.

Научно-консультативный совет ОЗХО провел изучение книги химика Вила Мирзаянова, и не смог найти подтверждение существования новых химикатов, включая «Новичка», в России. Об этом стало известно из заявления доктора химических наук, бывшего командующего войсками РХБЗ РФ Виктора Холстова.

Книга Вила Мирзаянова стала объектом внимания ОЗХО в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля после того, как в организации получили информацию о том, что в ней может находиться формула вещества, которое было применено в целях отравления в Солсбери.

Напомним, официальные власти Великобритании продолжают настаивать на причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.