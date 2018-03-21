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Новый проект – CryptalDash


Добавлено: 21 мар 2018 в 16:55, Категория: Экономика

Использование новых технологий в сфере блокчейн и смарт-контрактов. Безопасность и надежность платформы.

Новый проект – CryptalDash

Что такое CryptalDash? Это новая площадка, которая разрабатывается, главным образом для продаж и покупок криптовалют. Так как она связана со средствами, создатели проекта стараются и работают над безопасностью.

Разработчики работают над тем, чтобы проект был кроссплатформенным и адаптивным под различные устройства. Это позволит использовать сервис в больших масштабах.

Использование новых технологий позволяет добиться потрясающих результатов. Благодаря искусственному интеллекту, смарт-контрактам, а также протоколам безопасности возможен тот результат к которому стремятся разработчики. А именно – создать надежную, высокоэффективную и безопасную платформу.

Работая над CryptalDash, разработчики говорят такие слова: ”два мира, одно решение”. Этот лозунг позволяет заключить, что компания хочет сделать проект для всех людей. Как для, только пришедших в проект, новичков, так и для уже более опытных участников.

CryptalDash использует свою криптовалюту, названную CRD. Количество этих токенов составляет 1,000,000,000 CRD. Разработана эта валюта на стандарте ERC-20, благодаря чему может легко контактировать с Ethereum, (эфир).

Получить CRD можно в обмен на другую криптовалюту или участвуя в продажной компании. Эти токены плотно зашиты в саму систему CryptalDash, поэтому все внутренние переводы и другого рода действия возможны только за токены CRD.

Красивый дизайн CryptalDash помогает лучше понять проект, так как в первую очередь мы видим именно внешнюю оболочку.

Дизайн не стал помехой в достижении более главной задачи – высокой функциональности. Это похвально, так как компания добилась идеального баланса в этом отношении.

Функций на сайте действительно очень много, что не удивительно, так как это дает свободу действиям участников.

Мощности серверов, заявленные разработчиками, удивляют. По их заявлению, площадка способна “переварить” до 1,500,000 запросов в секунду. Это говорит о том, что компания настроена серьезно на работу с большим объемом.

Несмотря на все, что сейчас мы видим, CryptalDash все же старается более плотно работать над безопасностью. И это верно, ведь если не будет этой важной части, люди просто уйдут с проекта.

Поэтому и используются новые технологии, они обладают большим уровнем защиты, что идет на пользу CryptalDash. Один из множества механизмов безопасности можно попробовать описать так: токены CRD проходя через систему будут проходить через большой количество кошельков, хранится в холодном хранилище и все это будет происходить автоматически. Такой подход позволяет достичь высокого уровня шифрования, как следствие злоумышленникам будет практически невозможно завладеть средствами.

Основными целями проекта являются: создать качественную и надежную платформу, благодаря чему стать лидерами рынка; построить экономическую структуру сервиса таким образом, чтобы она приносила прибыль всем ее участникам; использовать новые технологии в области криптовалют и систем безопасности, тем самым постоянно улучшая проект CryptalDash.

Ознакомиться с проектом вы можете на официальном сайте:

Социальные сети проекта:



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Добавлено: 21 мар 2018 в 16:55, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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