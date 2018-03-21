О самом главном. Сухая кожа весной (20.03.2018)

Добавлено: 21 мар 2018 в 13:07 ,

О самом главном. Сухая кожа весной последний выпуск 20 марта. Доктор Мясников: Стиральные порошки, средства для мытья посуды и другая бытовая химия: что из этого вредно для нашего здоровья, как выбирать и правила безопасности в обращении. Вегетососудистая дистония – какие болезни могут скрываться за этим диагнозом. Прививку от кори делают в детстве, и если она сделана правильно, то дает пожизненный иммунитет. Корь 100-процентно заразна: через три часа в помещении, где чихнул носитель, можно подхватить болезнь. Корь может быть смертельна, а может привести к необратимым повреждениям мозга, которые способны проявляться даже через несколько лет после “излечения” от вызвавшего их недуга.



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