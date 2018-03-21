Обнародованы результаты вскрытия звезды сериала «Хор» Марка Саллинга

Шесть недель назад умер музыкант Марк Саллинг, более известный по роли в сериале «Хор». В понедельник журналисты E! News получили результаты вскрытия его тела, которые пролили некоторый свет на самоубийство артиста.



Следователь из Лос-Анджелеса сообщил, что уровень алкоголя в крови Саллинга составлял 0.095 процентов. Это указывает на то, что актер выпил примерно 3 — 4 напитка перед совершением самоубийства. В то время токсикологический отчет показал, что актер не употреблял наркотические вещества.

Зарубежное издание TMZ сообщило, что эта попытка самоубийства была не первой. До этого Саллинг пытался свести счеты с жизнью порезав вены.

Напомним, что 30 января Марк Саллинг был найден мертвым неподалеку от реки Лос-Анджелес и своего дома. Звезда сериала «Хор» признал себя виновным в хранении детской порнографии. Во время обыска, проведённого в декабре 2015 года, на компьютере артиста были обнаружены множество видеороликов и тысячи фотографий с запрещённым содержанием, за которые теперь ему светит уголовное наказание.



В лос-анджелесском суде состоялось слушание. Марк отпираться не стал и признался, что видео и снимки принадлежат ему. Судья постановил отпустить его под залог в 150 тысяч долларов, а также запретил знаменитости приближаться к учебным заведениям и общественным местам, в которых могут быть дети.

Учитывая тяжесть преступления, знаменитости грозило до 40 лет лишения свободы.

Распоряжение об аресте актера была выдано лос-анджелесским судом по требованию полиции, после того, как был установлен факт преступления. В декабре 2015-го Саллинга арестовали в его доме. Марку предъявлено обвинение по двум пунктам. Первый – в получении детской порнографии (20 лет лишения свободы), и второй – хранение порноснимков несовершеннолетних (20 лет лишения свободы).

Смерть 35-летнего артиста шокировала его друзей и коллег. После признания в педофилии, бывшая звезда сериала «Хор» не выдержал давления и покончил жизнь самоубийством. 30 января его нашли повешенным недалеко от его дома в Лос-Анджелесе. Несмотря на обвинения в хранения порнографии, коллеги и друзья почтили память актера и тепло высказались в его сторону.



«Сегодня мы потеряли еще одного члена нашей команды. Да, он совершил преступления в отношении детей. Но Марк Саллинг был сломлен, он был жертвой самого себя. Это, конечно, ничуть его не оправдывает и не облегчает страдания жертв его преступлений. Я просто хочу, чтобы вы прекратили причинять боль его семье,»— заявил Тим Дэвис, бывший продюсер сериала «Хор».

Мэттью Моррисон, который часто встречался с Саллингом на съемочной площадке сериала «Хор», в своем Instagram поделился снимком, на котором он стоит в компании Марка Саллинга и Кори Монтейта, тоже трагически ушедшего из жизни в 2013 году. Прокомментировав фото смайлами в виде двух ангелов и грустного лица, актер таким образом отдал дань памяти своим коллегам.

Джейн Линч в интервью изданию TMZ сообщила, что смерть коллеги стала трагедией, которая разбила ее сердце.

Актер Джастин Сорвилло встал на защиту Саллинга, заявив, что «никто не заслуживает того, чтобы быть доведенным до самоубийства». «Мы не знаем всей информации и не знаем того, насколько она правдива. Я уважаю Марка Саллинга,» пишет актер.