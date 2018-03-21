Обнародованы результаты вскрытия звезды сериала «Хор» Марка Саллинга

Показать меню
Актуально
В Канаде и США на выборах президента РФ проголосовали 14 тысяч человек - 08:07 В Канаде и США на выборах президента РФ проголосовали 14 тысяч человек "Хьюстон" победил "Миннесоту" в матче НБА, Харден набрал 34 очка - 08:08 На Украине найден мертвым летчик, подозреваемый в гибели «Боинга» над Донбассом - 08:14 На Украине найден мертвым летчик, подозреваемый в гибели «Боинга» над Донбассом Касаткина поднялась на 11-е место в рейтинге WTA и стала первой ракеткой РФ - 08:28 Касаткина поднялась на 11-е место в рейтинге WTA и стала первой ракеткой РФ Владимир Путин рекордно лидирует на выборах президента России - 08:35 Владимир Путин рекордно лидирует на выборах президента России Россия должна проявить жесткость для воспитания Великобритании - 08:49 Россия должна проявить жесткость для воспитания Великобритании Российский оппозиционер назвал две модели пожизненной узурпации власти Путиным - 09:08 Российский оппозиционер назвал две модели пожизненной узурпации власти Путиным После обработки 99% протоколов Путин набирает 76,67% - 09:15 После обработки 99% протоколов Путин набирает 76,67% Rootproject - приложение с двойной ориентацией - 09:17 Rootproject - приложение с двойной ориентацией ЛНР сообщила об отсутствии обстрелов со стороны ВСУ за сутки - 09:22 ЛНР сообщила об отсутствии обстрелов со стороны ВСУ за сутки Украинские неонацисты анонсировали марш против олигархов (ВИДЕО) - 09:36 Украинские неонацисты анонсировали марш против олигархов (ВИДЕО) В Украине 7 тысяч человек объявлены в розыск за неуплату алиментов - 09:49 В Украине 7 тысяч человек объявлены в розыск за неуплату алиментов В Амурской области прошло учение по противовоздушной обороне с расчетами ЗРК - 09:50 В Амурской области прошло учение по противовоздушной обороне с расчетами ЗРК «Бук» и ПЗРК «Игла» Сергей Кучеров выполнил самую главную цель проекта - 10:00 Сергей Кучеров выполнил самую главную цель проекта Путин набрал 90 процентов голосов избирателей в Севастополе - 10:23 Путин набрал 90 процентов голосов избирателей в Севастополе 6-летняя дочь Бейонсе и Джей-Зи приняла участие в аукционе и купила картину за - 10:28 6-летняя дочь Бейонсе и Джей-Зи приняла участие в аукционе и купила картину за 19 тысяч долларов «Путешественник во времени» рассказал, о шокирующем будущем криптовалюты в 4000 - 10:30 «Путешественник во времени» рассказал, о шокирующем будущем криптовалюты в 4000 году
» » Обнародованы результаты вскрытия звезды сериала «Хор» Марка Саллинга

Обнародованы результаты вскрытия звезды сериала «Хор» Марка Саллинга


Добавлено: 21 мар 2018 в 07:16, Категория: Шоу-бизнес
Обнародованы результаты вскрытия звезды сериала «Хор» Марка Саллинга

Шесть недель назад умер музыкант Марк Саллинг, более известный по роли в сериале «Хор». В понедельник журналисты E! News получили результаты вскрытия его тела, которые пролили некоторый свет на самоубийство артиста.

Следователь из Лос-Анджелеса сообщил, что уровень алкоголя в крови Саллинга составлял 0.095 процентов. Это указывает на то, что актер выпил примерно 3 — 4 напитка перед совершением самоубийства. В то время токсикологический отчет показал, что актер не употреблял наркотические вещества.

Зарубежное издание TMZ сообщило, что эта попытка самоубийства была не первой. До этого Саллинг пытался свести счеты с жизнью порезав вены.

Напомним, что 30 января Марк Саллинг был найден мертвым неподалеку от реки Лос-Анджелес и своего дома. Звезда сериала «Хор» признал себя виновным в хранении детской порнографии. Во время обыска, проведённого в декабре 2015 года, на компьютере артиста были обнаружены множество видеороликов и тысячи фотографий с запрещённым содержанием, за которые теперь ему светит уголовное наказание.


В лос-анджелесском суде состоялось слушание. Марк отпираться не стал и признался, что видео и снимки принадлежат ему. Судья постановил отпустить его под залог в 150 тысяч долларов, а также запретил знаменитости приближаться к учебным заведениям и общественным местам, в которых могут быть дети.

Учитывая тяжесть преступления, знаменитости грозило до 40 лет лишения свободы.

Распоряжение об аресте актера была выдано лос-анджелесским судом по требованию полиции, после того, как был установлен факт преступления. В декабре 2015-го Саллинга арестовали в его доме. Марку предъявлено обвинение по двум пунктам. Первый – в получении детской порнографии (20 лет лишения свободы), и второй – хранение порноснимков несовершеннолетних (20 лет лишения свободы).

Смерть 35-летнего артиста шокировала его друзей и коллег. После признания в педофилии, бывшая звезда сериала «Хор» не выдержал давления и покончил жизнь самоубийством. 30 января его нашли повешенным недалеко от его дома в Лос-Анджелесе. Несмотря на обвинения в хранения порнографии, коллеги и друзья почтили память актера и тепло высказались в его сторону.


«Сегодня мы потеряли еще одного члена нашей команды. Да, он совершил преступления в отношении детей. Но Марк Саллинг был сломлен, он был жертвой самого себя. Это, конечно, ничуть его не оправдывает и не облегчает страдания жертв его преступлений. Я просто хочу, чтобы вы прекратили причинять боль его семье,»
— заявил Тим Дэвис, бывший продюсер сериала «Хор».

Мэттью Моррисон, который часто встречался с Саллингом на съемочной площадке сериала «Хор», в своем Instagram поделился снимком, на котором он стоит в компании Марка Саллинга и Кори Монтейта, тоже трагически ушедшего из жизни в 2013 году. Прокомментировав фото смайлами в виде двух ангелов и грустного лица, актер таким образом отдал дань памяти своим коллегам.

Джейн Линч в интервью изданию TMZ сообщила, что смерть коллеги стала трагедией, которая разбила ее сердце.

Актер Джастин Сорвилло встал на защиту Саллинга, заявив, что «никто не заслуживает того, чтобы быть доведенным до самоубийства». «Мы не знаем всей информации и не знаем того, насколько она правдива. Я уважаю Марка Саллинга,» пишет актер.



Материалы по теме:

Реакция друзей и коллег на самоубийство Марка Саллинга
Обвиненный в хранении порнографии Марк Саллинг покончил жизнь самоубийством
Умер звезда сериала «Хор» Марк Саллинг 
Обвиненный в педофилии Марк Саллинг из сериала "Хор" покончил жизнь самоубийством
Добавлено: 21 мар 2018 в 07:16, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: starslife

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Женская сборная России по керлингу потерпела поражение от команды Китая в матче ЧМ

Женская сборная России по керлингу потерпела поражение от команды Китая в матче ЧМ

Ученые назвали новую опасность алкоголя

Ученые назвали новую опасность алкоголя

Точки уязвимости России и Британии, на которые логично давить

Точки уязвимости России и Британии, на которые логично давить

"Кливленд" дома обыграл "Милуоки" в матче НБА, Леброн Джеймс сделал трипл-дабл

Загрузка...



Лента новостей
МИД России пригласил иностранных послов на встречу по делу Скрипаля - 03:02 МИД России пригласил иностранных послов на встречу по делу СкрипаляУченые выяснили, как предотвратить преждевременное старение - 03:00 Ученые выяснили, как предотвратить преждевременное старениеЕвропарламент проголосует по поправкам к закону о поставках газа в ЕС - 02:50 Европарламент проголосует по поправкам к закону о поставках газа в ЕСДжей-Зи и Бейонсе катаются на мотоцикле в одном из самых бедных районов Ямайки - 02:42 Джей-Зи и Бейонсе катаются на мотоцикле в одном из самых бедных районов ЯмайкиФедерация футбола Кот-д'Ивуара потеряла вызванного в сборную Яя Туре - 02:07 Федерация футбола Кот-д'Ивуара потеряла вызванного в сборную Яя ТуреКапеллан ВСУ заявил в СБУ на русскоязычную секретаршу полиции - 02:00 Капеллан ВСУ заявил в СБУ на русскоязычную секретаршу полицииНаследный принц Саудовской Аравии допустил создание ядерного оружия - 01:38 Наследный принц Саудовской Аравии допустил создание ядерного оружияПолиция США сняла с Uber вину в смертельном ДТП с беспилотником - 01:38 Полиция США сняла с Uber вину в смертельном ДТП с беспилотникомСМИ сообщили о неспособности «Газпрома» обойтись без транзита газа через Украину - 01:37 СМИ сообщили о неспособности «Газпрома» обойтись без транзита газа через УкраинуСоздатель «Новичка» выдвинул свою версию отравления Скрипаля - 01:36 Создатель «Новичка» выдвинул свою версию отравления СкрипаляНа Пасху будет назначено 4 дополнительных поезда - 01:28 На Пасху будет назначено 4 дополнительных поездаВзыскание долгов – надежно и по закону - 01:22 Взыскание долгов – надежно и по законуБаскетболисты "Реала" и "Панатинаикоса" вышли в плей-офф Евролиги - 01:08 Баскетболисты Меган Маркл и принц Гарри перед свадьбой уедут в Грецию - 00:58 Меган Маркл и принц Гарри перед свадьбой уедут в Грецию
Последние новости
Катя Родина шокирована поведением Оли Жариковой - 07:21 Катя Родина шокирована поведением Оли Жариковой Обнародованы результаты вскрытия звезды сериала «Хор» Марка Саллинга - 07:16 Обнародованы результаты вскрытия звезды сериала «Хор» Марка Саллинга Крисси Тейген боится впасть в послеродовую депрессию - 07:16 Крисси Тейген боится впасть в послеродовую депрессию Стало известно, какой будет свадебный торт для свадьбы принца Гарри и Меган Маркл - 07:16 Стало известно, какой будет свадебный торт для свадьбы принца Гарри и Меган Маркл Ева Лонгория переезжает из дома, где прожила 10 лет: «Я буду скучать по нему» - 07:15 Ева Лонгория переезжает из дома, где прожила 10 лет: «Я буду скучать по нему» Рокировка: Трамп выдвинул экс-главу ЦРУ Помпео на должность госсекретаря - 07:14 Рокировка: Трамп выдвинул экс-главу ЦРУ Помпео на должность госсекретаря Телефонный разговор Трампа и Путина: стали известны детали - 07:00 Телефонный разговор Трампа и Путина: стали известны детали В Пентагоне признали бессилие США перед гиперзвуковым оружием России - 06:57 В Пентагоне признали бессилие США перед гиперзвуковым оружием России Найден новый подвид древнего человека: открытие генетиков меняет картину эволюции - 06:48 Найден новый подвид древнего человека: открытие генетиков меняет картину эволюции На Филиппинах при падении автобуса в овраг погибли девятнадцать человек - 05:30 На Филиппинах при падении автобуса в овраг погибли девятнадцать человек «Сепаратисты» глобализации: почему мир перестал подчиняться американцам (ВИДЕО) - 05:14 «Сепаратисты» глобализации: почему мир перестал подчиняться американцам (ВИДЕО) Скандальное европейское издание опубликовало карикатуру на выборы президента РФ (ФОТО) - 04:58 Скандальное европейское издание опубликовало карикатуру на выборы президента РФ (ФОТО) Загадочная смерть украинского летчика, обвиняемого в уничтожении Boeing MH17: возможен ли суицид? - 04:23 Загадочная смерть украинского летчика, обвиняемого в уничтожении Boeing MH17: возможен ли суицид?
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"