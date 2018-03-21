Добавлено: 21 мар 2018 в 01:21 ,

Новый сериал-фильм Обратный отсчет 12 серия 19 марта. В заброшенном форте находят труп мужчины. Сыщики сразу обращают внимание на то, что у жертвы было вырезано сердце. Корсаков вместе с коллегами предполагает, что это мог быть совершен какой-то ритуал. Выясняется, что за день до гибели мужчина продал квартиру. Вскоре экспертиза показывает, что сердце было удалено для трансплантации. Майор Корсаков (Юрий Колокольников) и лейтенант Гордеева (Полина Максимова) работают в оперативно-розыскном подразделении полиции. Их задача не просто поймать преступника, но и удержать жертву от мести, не дать человеку преступить черту закона.



ТЭГИ: Обратный отсчет - 12 серия (19.03.2018) - смотреть онлайн бесплатно, Смотреть Обратный отсчет - 12 серия (19.03.2018) новый выпуск, Обратный отсчет - 12 серия (19.03.2018) без регистрации, Смотреть последний выпуск Обратный отсчет - 12 серия (19.03.2018), Обратный отсчет - 12 серия (19.03.2018) онлайн, Обратный отсчет - 12 серия (19.03.2018) в хорошем качестве, Ток шоу смотреть Обратный отсчет - 12 серия (19.03.2018) онлайн