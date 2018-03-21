Очевидцы рассказали о соучастнице стрельбы в школе Шадринска

Семиклассница, открывшая стрельбу по ученикам школы №15 Шадринска Курганской области, действовала вместе с подругой. Об этом сообщает сайт Пятого канала со ссылкой на очевидцев.

«По данным очевидцев, перед тем, как открыть огонь из пневматического пистолета, 13-летняя девочка со своей подругой заперли одноклассников в кабинете, чтобы они не смогли выбежать», — говорится в заметке.

В результате, как сообщали в полиции, пострадали семь учеников, одного из пострадавших для обследования увезли в больницу.

Пневматический пистолет, из которого открыли стрельбу, принадлежит отцу нападавшей. Ранее эта девочка, как рассказали в школе изданию Kurgan.ru, училась в другом учебном заведении.