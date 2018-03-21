Однажды под Полтавой - 5 сезон, 87 серия - Пропажа Клеопатры (19.03.2018)

Добавлено: 21 мар 2018 в 04:02 ,

Новый сериал-фильм Одного разу під Полтавою 5 сезон 87 серия Пропажа Клеопатры 19 марта. У единственной любимой свиньи Юрчика сегодня день рождения. Юрка собственноручно приготовил праздничное блюдо, взял кума и пошел поздравлять именинницу. Но в хлеву никого не оказалось и во дворе тоже. Куда исчезла Клепа. Снегопад стал причиной транспортного коллапса в Днепре. Снег, который плотно падал со вчерашнего вечера всю ночь, только остановился. Расчищать его коммунальная техника не успевает. На остановках утром люди часами стояли в очередях, а потом, не дождавшись маршруток, шли домой.



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