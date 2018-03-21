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» » Однажды под Полтавой - 5 сезон, 88 серия - Басни (20.03.2018)

Однажды под Полтавой - 5 сезон, 88 серия - Басни (20.03.2018)


Добавлено: 21 мар 2018 в 18:49,
Новый сериал-фильм Одного разу під Полтавою 5 сезон 88 серия Басни 20 марта. К Юрчику пришел студент-журналист. Он работает над новой статьей и ищет кого-то, кто бы рассказал интересные истории о селе. У Юрчика аж глаза загорелись, когда он узнал, что может попасть на страницы местной газеты. Юрчик пригласил студента за стол и за бутылочкой начал рассказывать разные байки о селе под Полтавой. Украинцам к теплой весне осталось пережить последний циклон. Новый циклон, идущий с Балкан, будет двигаться через Одессу и Днепр на Харьков. Эти области укроет снегом больше всего. Ночью будет почти без осадков.

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Добавлено: 21 мар 2018 в 18:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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