Одного из пострадавших при стрельбе в школе Шадринска госпитализировали

Один из семи школьников, пострадавших в результате стрельбы из пневматики в Шадринске, доставлен в больницу «для более подробного обследования», сообщает Shadr.info.

Сегодня утром 13-летняя ученица школы №15 Шадринска (Курганская область) устроила стрельбу из одноклассников из пневматического пистолета отца. В результате, по данным полиции, «синяки и ссадины» получили семеро учеников.

По информации полицейских, устроившая стрельбу семиклассница воспитывается во «вполне благополучной» семье. Что стало причиной инцидента, выясняют сотрудники МВД.